Scena epica quella che si è verificata in queste ore tra Helena Prestes e Javier Martinez al Grande Fratello. L’atleta, infatti, ha fatto una confessione inaspettata alla compagna d’avventura che ha lasciato tutti di stucco, compresa la diretta interessata.

Gli sfoghi di Javier Martinez dopo alcune liti con Helena Prestes al GF

A regalare momenti di romanticismo nella casa del Grande Fratello nell’ultimo periodo sono Helena Perestes e Javier Martinez. I due, malgrado qualche alto e basso, si stanno legando sempre di più. In questi giorni, purtroppo, ci sono stati dei disguidi che li hanno portati ad allontanarsi. Javier si è sfogato con alcuni coinquilini manifestando il suo malessere per quanto accaduto.

Durante uno sfogo con Mariavittoria Minghetti, l’argentino ha ammesso di sapere che Helena tenga a lui, tuttavia, ci sono delle situazioni in cui gli sembra il contrario. Nello specifico, certe volte è capitato che la Prestes distogliesse lo sguardo da lui per guardare Lorenzo Spolverato. Questo, dunque, ha fomentato nell’atleta il dubbio che, in realtà, la modella non abbia mai dimenticato realmente Spolverato.

Javier, poi, ha deciso di aprirsi anche con Maxime Mbanda. In tale occasione, l’argentino ha ammesso di voler proseguire la conoscenza con Helena. Per il momento non può dire di essere già innamorato di lei, tuttavia, è sulla buona strada.

Javier e la confessione spiazzante ad Helena: la sua reazione

Ebbene, le cose sono drasticamente cambiate nelle ore a seguire. Javier ed Helena hanno fatto la pace ed hanno suggellato la riconciliazione con delle effusioni romantiche sul divano. Proprio in quel momento, Martinez ha fatto una confessione spiazzante. Nel dettaglio, il ragazzo ha confessato alla Prestes che questo genere di disguidi nascano per un motivo ben preciso. Dopo un po’ di suspence, Javier ha svelato di stare per innamorarsi di Helena. Lei è rimasta spiazzata, sta di fatto che ha risposto con un’esclamazione di stupore. Successivamente, poi, i due si sono scambiati dei baci romantici e degli abbracci molto calorosi.

Quanto accaduto ha sollevato un vero e proprio polverone sui social. In tanti, infatti, hanno commentato l’accaduto e la maggior parte dei telespettatori si è detta assolutamente contenta per l’epilogo che sta prendendo la relazione tra Javier ed Helena. Adesso, però, non resta che attendere per vedere se la Prestes ricambierà il sentimento del coinquilino oppure no. Nella puntata di stasera del GF sicuramente sarà affrontato anche questo discorso.