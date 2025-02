Ieri, giovedì 13 febbraio, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Come sempre, il momento più concitato è stato quello delle nomination. A generare dei dissapori sono state, ovviamente, quelle palesi e in particolar modo quella di Mariavittoria Minghetti. Quest’ultima ha deciso di nominare Alfonso D’Apice, cosa che non è affatto piaciuta al ragazzo. Ragion per cui ha pronunciato una frase che ha indignato il popolo del web.

Scontro tra Alfonso D’Apice contro Mariavittoria Minghetti al GF

Alfonso D’Apice si è reso protagonista di una frase davvero discutibile rivolta a Mariavittoria Minghetti durante la puntata del 13 febbraio del Grande Fratello. Quando la giovane ha dichiarato di voler nominare lui, in quanto è rimasto male di alcuni comportamenti che ha assunto in questi giorni, Alfonso ha sbroccato.

D’Apice ha detto alla compagna d’avventura di essere una giocatrice e di agire seguendo solamente delle strategie e delle mosse finalizzate a rimanere nella casa il più a lungo possibile. Secondo il suo punto di vista, infatti, la Minghetti avrebbe una gran paura che questa avventura possa finire, pertanto, sarebbe disposta a fare qualunque cosa pur di allungare i tempi di permanenza nella casa.

La frase di Alfonso che ha indignato il web

Lo scontro tra i due si è protratto per un po’ di tempo con botta e risposta piccati. Ad un certo punto, però, Alfonso ha pronunciato sottovoce una frase che ha indignato il popolo del web. Nello specifico, il protagonista ha pronunciato una sorta di minaccia in quanto ha detto a Mariavittoria “Ti faccio saltare“. Queste parole hanno suscitato un grande sgomento sul web. In tanti si sono scagliati contro il ragazzo accusandolo di aver minacciato una ragazza, motivo per il quale andrebbe quanto meno redarguito, cosa che non è accaduta, molto probabilmente perché in studio non tutti hanno sentito questa espressione detta a voce bassa quando, ormai, il confronto tra i due era giunto al termine e Iago Garcia si stava accingendo a raccogliere il suo piramidale.

Almeno per il momento, Alfonso non è apparso pentito del suo comportamento, sta di fatto che non c’è stato nessun chiarimento con Mariavittoria al termine della puntata di ieri del GF. Non resta che attendere le prossime ore per vedere se ci saranno degli sviluppi sulla faccenda.