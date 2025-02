Nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne si è tornati a parlare di Mario Cusitore. Il cavaliere è uscito con una dama di nome Giorgia, tuttavia, anche con lei c’è stato un epilogo piuttosto increscioso. I due, infatti, hanno deciso di troncare la loro frequentazione, cosa che ha fatto nascere un’accesa discussione. Ad un certo punto del dibattito, però, Mario ha nominato Ida Platano, lasciando tutti di stucco.

Mario Cusitore tira in ballo Ida Platano a Uomini e Donne: ecco che ha detto

Mario Cusitore non riesce a trovare l’amore all’interno dello studio di Uomini e Donne. Da quando Maria De Filippi gli ha dato l’opportunità di rimettersi in gioco, a seguito del fallimento della frequentazione con Ida Platano, l’uomo non riesce a trovare pace. Tutte le dame che ha frequentato, infatti, hanno finito per sbottare contro di lui accusandolo e recriminandogli comportamenti inappropriati.

Ebbene, la stessa cosa si è verificata anche nella puntata di oggi di Uomini e Donne. Quando Giorgia ha iniziato a sbottare contro Mario, infatti, quest’ultimo ha esordito dicendo di avere un’abilità a trovarsi tutte ragazze che poi, alla fine, si rivelano assolutamente inadatte a lui. Improvvisamente, poi, Cusitore ha svelato che, più conosce ragazze nuove all’interno del programma e più sente la mancanza di Ida Platano.

A Mario manca davvero Ida oppure è solo una trovata per far parlare di sé?

Le parole adoperate da Mario Cusitore nella puntata di oggi di Uomini e Donne hanno lasciato tutti senza parole. In un primo momento, in studio si è fatto finta di nulla. Successivamente, però, ci ha pensato Gianni Sperti ad intervenire e a dire la sua in merito all’affermazione del cavaliere. Secondo il punto di vista dell’opinionista, quella di Mario sarebbe stata solo una trovata studiata a tavolino per attirare su di sé i riflettori.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Mario ha preferito non replicare a questa interpretazione. Per quanto riguarda Ida, invece, anche la dama, dal canto suo, non ha commentato in alcun modo l’intervento di Mario a Uomini e Donne. Sul web, però, sono in tanti a mettere in dubbio la veridicità delle parole di Cusitore. In molti, infatti, condividono il punto di vista di Gianni non credendo, di conseguenza, alle parole di Mario. Quale sarà la verità? Mario sta rimpiangendo davvero Ida, oppure ha voluto strumentalizzare la situazione per far parlare di sé?