Questa settimana, il palinsesto di DAZN è particolarmente ricco di appuntamenti imperdibili per gli appassionati di basket, volley e non solo.

Basket: una settimana di sfide Europee

Gli amanti del basket avranno pane per i loro denti con le emozionanti partite dell’Eurolega in programma su DAZN. Oggi alle 19:00, l’Olimpia Milano si prepara a sfidare lo Zalgiris Kaunas, un incontro che promette scintille e adrenalina pura. Ma non finisce qui! Domani sera, alle 20:30, la Virtus Bologna affronterà il Paris Basketball in una partita che si preannuncia altrettanto avvincente. Queste sfide europee non sono solo un’opportunità per vedere i nostri team preferiti all’opera, ma anche per apprezzare il talento internazionale che calca i parquet più prestigiosi.

Non dimentichiamo che DAZN offre anche la possibilità di seguire altre competizioni di rilievo come la Serie A, l’Eurocup e la Champions League. Insomma, se siete appassionati del grande basket europeo, DAZN vi permette di non perdere neanche un canestro!

Volley e altri sport invernali

Passando al volley, DAZN non delude nemmeno gli appassionati della pallavolo con un’offerta completa che include la Serie A1 Tigotà e la SuperLega Credem Banca. Domenica 8 febbraio sarà una giornata da segnare sul calendario: alle 16:00 si disputerà il match tra Rana Verona e Mint Vero Volley Monza, seguito alle 18:00 dalla sfida tra Valsa Group Modena e Cucine Lube Civitanova. Questi incontri promettono spettacolo ed emozioni per tutti i tifosi.

Ma DAZN non si limita ai parquet e ai campi da gioco indoor. Gli sport invernali trovano spazio con la Coppa del Mondo di Sci Alpino e l’ICE Hockey League. Se siete appassionati delle discipline sulla neve o sul ghiaccio, avrete sicuramente pane per i vostri denti!

Un finale NFL da non perdere

Concludiamo con uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno: il Super Bowl LIX. Il 9 febbraio 2025 al Caesars Superdome di New Orleans vedrà affrontarsi i Kansas City Chiefs contro i Philadelphia Eagles in una rivincita del Super Bowl LVII. Gli abbonati a DAZN potranno godersi ogni istante dell’evento grazie alla trasmissione in diretta dalle 23:55 con commento in italiano – o se preferite l’esperienza originale – tramite l’NFL Game Pass.

La telecronaca sarà affidata a Matteo Gandini e Roberto Gotta, mentre Federico Pasquini e Matteo Pella offriranno approfondimenti pre e post-partita. Questo evento segna non solo la conclusione della stagione NFL ma rappresenta anche un momento iconico per tutti gli appassionati di football americano.