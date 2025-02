L’attesa è finita: il Super Bowl LIX è pronto a regalare uno spettacolo senza precedenti. Il 9 febbraio 2025, il Caesars Superdome di New Orleans ospiterà la sfida tra Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles, in una rivincita che promette scintille. Con Patrick Mahomes alla guida, i Chiefs mirano a entrare nella storia cercando il loro terzo titolo consecutivo, un’impresa mai riuscita a nessuna squadra nella NFL.

Dove vedere il Super Bowl LIX: diretta e commento in italiano

Gli appassionati potranno seguire la finale in diretta su DAZN a partire dalle 23:55, con telecronaca in italiano di Matteo Gandini e Roberto Gotta. Il match sarà disponibile per tutti gli abbonati ai piani Start, Standard e Plus.

Chi preferisce il commento originale potrà scegliere l’NFL Game Pass, attivabile direttamente tramite DAZN, che offre anche contenuti extra e un’esperienza di visione più immersiva. Inoltre, il pre e post-partita sarà arricchito dagli approfondimenti di Federico Pasquini e Matteo Pella, che analizzeranno le strategie e i momenti chiave del match.

Uno show imperdibile: Kendrick Lamar e SZA all’Halftime Show

Il Super Bowl non è solo sport, ma un evento globale che unisce musica, spettacolo e cultura pop. Il celebre Halftime Show, il momento più iconico della serata, vedrà protagonista Kendrick Lamar, con la partecipazione speciale di SZA. Dopo le straordinarie esibizioni degli anni scorsi, il rapper vincitore del premio Pulitzer promette un set memorabile, destinato a lasciare il segno.

NFL Game Pass: l’esperienza definitiva per i veri fan

Per chi vuole vivere il Super Bowl a 360°, l’NFL Game Pass offre un accesso esclusivo a contenuti speciali, tra cui:

Replay delle partite più emozionanti e programmi dedicati di NFL Network .

e programmi dedicati di . Speciali sul Draft 2025 e sulle pubblicità più iconiche del Super Bowl.

e sulle pubblicità più iconiche del Super Bowl. Takeover di Jakob Johnson, il giocatore dei New York Giants, che accompagnerà gli spettatori dietro le quinte con contenuti inediti e analisi esclusive.

Gli abbonati all’NFL Game Pass Season Pro Ultimate potranno inoltre:

Godersi la diretta in HDR per un’esperienza visiva senza precedenti.

per un’esperienza visiva senza precedenti. Trasmettere il Super Bowl su fino a 5 dispositivi contemporaneamente.

Interazione e community: la Fan Zone di DAZN

Per rendere la visione ancora più coinvolgente, DAZN introduce la Fan Zone, un’area interattiva che permette ai tifosi di commentare in tempo reale. Basterà scansionare il QR code sulla Smart TV per accedere alla chat live, disponibile anche su smartphone, PC e tablet.

All’interno della Fan Zone sarà possibile:

Condividere emoticon, GIF e commenti con altri spettatori.

con altri spettatori. Partecipare a quiz e sondaggi live per testare le proprie conoscenze NFL.

Un’esperienza che trasforma il Super Bowl in un evento ancora più social e interattivo.