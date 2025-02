Lorenzo Spolverato si è reso protagonista di un ennesimo gesto sconsiderato nella casa del Grande Fratello. Il concorrente, che in più di un’occasione ha compiuto gesti, detto frasi discutibili, adesso ha dato luogo ad un ennesimo comportamento inappropriato secondo la maggior parte degli utenti del web. In particolar modo, il protagonista del GF ha fatto un movimento che a tutti è sembrato essere proprio un chiaro riferimento al fascismo.

Il gesto clamoroso di Lorenzo Spolverato al Grande Fratello

In queste ore, Lorenzo Spolverato ne ha combinata un’altra delle sue. Il protagonista proprio non riesce ad andare d’accordo con alcuni compagni d’avventura, tra cui Iago Garcia, suo nemico giurato. Ebbene, avvistandolo all’interno della casa, il giovane lo ha salutato in maniera sarcastica facendo il noto saluto romano, tipico del periodo fascista. Resosi probabilmente conto di quanto accaduto, Lorenzo ha provato a rimediare associando a tale gesto anche tanti altri confusi e incomprensibili.

Gli utenti del web, però, non hanno accolto di buon grado il comportamento del concorrente, specie perché in passato cose simili sono state punite con la squalifica immediata senza diritto di replica. Chiunque nelle precedenti edizioni avesse anche solo minimamente fatto dei riferimenti volti ad inneggiare al movimento fascista è stato punito in maniera molto severa.

La reazione dei telespettatori, come si comporterà Alfonso Signorini?

Alla luce di tutto ciò, dunque, sono in tanti che continuano a chiedere la squalifica di Lorenzo Spolverato dalla casa del Grande Fratello Questa, però, non sembra essere l’intenzione degli autori del reality show. Come detto da Alfonso Signorini nel corso di una precedente puntata del programma, infatti, questa trasmissione deve andare avanti ancora per un po’ di mesi, pertanto, si ha bisogno di concorrenti che siano in grado di creare sempre nuove dinamiche, e Lorenzo è sicuramente tra di questi. Proprio per tale ragione, sembra essere da escludere l’ipotesi di un provvedimento serio, cosa che non sta andando affatto a genio al pubblico. Come affronterà questa ennesima rogna il conduttore del GF? Staremo a vedere.