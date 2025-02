Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 4 febbraio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 4 febbraio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, l’arrivo di Venere nel tuo segno si preannuncia propizio per quel che riguarda l’affettività ed eventuali iniziative amorose. Potrebbero emergere delle opportunità interessanti. Tuttavia, vale la pena fare attenzione a Marte che sembra non essere dalla tua parte. In astrologia, Marte è spesso associato all’amore, ma nel tuo caso, potrebbe indicare l’urgenza di cercare assistenza per risolvere un determinato problema. Pertanto, potrebbe essere utile cercare nuovi supporti e alleati.

Oroscopo del Toro

Toro, confido che l’astrologia di questo febbraio ti porti un regalo in più per coloro che attendono una nuova responsabilità, un’innovazione o un avanzamento professionale. Dalle ore 14, l’effetto benefico degli astri sarà più evidente. Non ci mancano idee e schemi per i partner che si amano sinceramente.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, da voi ritorna l’appoggio benefico di Venere, dopo un gennaio che ha avuto le sue tensioni e un certo freddo. Sarà più semplice riconquistare l’armonia. Per quanto riguarda l’ambito lavorativo, la mia proposta è di organizzare colloqui con qualche anticipo. Non dimenticate che dobbiamo sfruttare l’energia di Giove almeno fino al mese di maggio.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, il vostro cielo astrologico preannuncia una giornata leggermente atipica. Vi rivolgo un consiglio saggio: fareste bene a separare le sfere sentimentali da quelle professionali. In ambito lavorativo affiorano opportunità interessanti da non lasciarsi sfuggire, mentre l’astro dell’amore non brilla del suo splendore usuale. Non tutte le stelle sono allineate a vostro favore, dunque armatevi di un po’ di pazienza.

Oroscopo del Leone

Leone, hai una luna che ti è favorevole: un ottimo segno! Conosci il tuo spirito audace, quello che non ti fa mai fermare. Così, ora è il momento giusto per vincere esami e sfide. Facciamo solo attenzione alla salute, eh? Mercurio in opposizione può causare qualche nervosismo. Atteniamo anche sugli affari che sembrano troppo semplici o troppo luccicanti: potrebbero non essere così radiosi come sembrano.

Oroscopo della Vergine

Vergine, da questo momento Venere non vi mette più ostacoli, quindi cominciamo a marcare un vantaggio. Come ho già evidenziato in diverse occasioni, gli ultimi periodi sono stati carichi di inquietudini, ma d’ora in poi, la situazione, soprattutto in ambito affettivo, potrebbe decisamente migliorare. Preparatevi ad accogliere nuove occasioni.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, questo è un periodo caratterizzato da intense considerazioni, soprattutto legate all’universo affettivo. Non sto implicando che tutte le relazioni stiano attraversando momenti di tensione, ma è indubbio che nelle prime due settimane di febbraio sarà necessario fare chiarezza sulla direzione che sta prendendo una relazione. Si apriranno inoltre nuove opportunità professionali.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, avere fiducia nell’astrologia è fondamentale, anzi, è decisivo, e sarebbe opportuno ritrovare quel tocco di allegria, perché no? Questo è un momento adatto per organizzarsi in vista di iniziative importanti.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, l’universo ti presenta delle sfide che non solo ti persuadono, ma che rimettono in discussione le tue emozioni. Come altri segni zodiacali, hai trascorso un gennaio più dedicato alla riflessione che all’azione nell’ambito amoroso, ed è quindi necessario rimetterti in pista.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, sembra complicato realizzare ciò che desideri in quest’attimo preciso. Bisogna stare in guardia, Lunar e Marte non sono in un aspetto favorevole. Forse, stai cercando una tranquillità maggiore, ma è possibile che coloro che ti circondano non riescono a offrirti le sicurezze che necessiti. Nell’ambito affettivo, prestare attenzione a non usare parole superflue potrebbe essere una strategia efficace.

Oroscopo dell’Acquario

Alla costellazione dell’Acquario, si preannuncia un periodo molto forte ed energico, sia sul piano lavorativo che in quello sentimentale. La voglia di indipendenza si risveglia, portando con sé la possibilità di indulgere in acquisti finalizzati a soddisfare il desiderio di vivere momenti di piacere e languore.

Oroscopo dei Pesci

Amici Pesci, l’astrologia indica che la luce dell’amore torna a brillare nel vostro cielo questa settimana. Si nota soltanto una leggera turbolenza nelle relazioni con i nati sotto il segno della Vergine e del Sagittario; sarebbe saggio mostrare un po’ di cautela. L’impulsività potrebbe portare a complicazioni. Venere, pur lasciando il vostro segno, non restringe la portata emozionale; anzi, da questo punto in avanti, desidererete rafforzare ancor più le garanzie rispetto al vostro passato sentimentale.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.