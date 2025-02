Quello che sta accadendo a Uomini e Donne di recente è qualcosa che entrerà nella storia. Il tronista Gianmarco Steri, infatti, ha messo in forte difficoltà la redazione del talk show di Maria De Filippi in quanto a chiamare per lui sono state migliaia di ragazze. Questo, ovviamente, sta comportando un duro lavoro da parte della redazione, che sta facendo di tutto per gestire al meglio la situazione. In queste ore, però, ad intervenire sulla questione è stato Lino Giuliano, il quale ha fatto delle pesanti insinuazioni sul programma.

Le insinuazioni di Lino Giuliano su Uomini e Donne e le corteggiatrici di Gianmarco Steri

Scartato dal Grande Fratello e non essendo stato più chiamato in nessun programma televisivo, Lino Giuliano sta ripiegando su Uomini e Donne le sue attenzioni. Il giovane, infatti, ha deciso di pubblicare un video su TikTok in cui ha commentato quanto sta accadendo al Trono di Gianmarco Steri a Uomini e Donne. In particolar modo, il napoletano si è soffermato sul fatto che migliaia di ragazze abbiano deciso di scrivere per corteggiarlo.

Secondo il punto di vista di Lino, tutte queste persone sono state “obbligate” a farlo. Tale obbligo nasce dal desiderio di apparire a tutti i costi sul piccolo schermo. A suo avviso, infatti, tutte queste fanciulle non sarebbero realmente interessate a conoscere Gianmarco quanto, piuttosto, ad apparire in televisione e a far parte di questo pezzo di storia del programma, che mai era capitato in precedenza.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Anche Lino in cerca di visibilità?

A conferma di quanto detto, sempre secondo il punto di vista di Lino Giuliano, ci sarebbe il fatto che le ragazze scartate dal tronista, invece che dispiacersi per l’accaduto, hanno pensato bene di condividere il tutto mediante i loro social, con tanto di commenti positivi dei loro familiari volti a tessere le loro lodi.

Con queste insinuazioni, però, Lino non ha voluto attaccare direttamente Gianmarco, in quanto lui resta un ragazzo sicuramente bello e meritevole di avere tutte queste spasimanti, tuttavia, il tutto sembra essere decisamente strano e atipico. In effetti, ma prima d’ora si era verificata una situazione del genere, che ha spinto lo staff di Uomini e Donne a dover stravolgere anche lo studio. Ad ogni modo, l’intervento di Lino sarà spassionato, oppure anche lui ha un minimo di voglia di tornare ad avere i riflettori puntati addosso?