Ieri, martedì 21 gennaio, è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne. In tale occasione si è parlato molto di Trono Classico e meno di quello Over. Al centro dell’attenzione c’è stato soprattutto il nuovo tronista Gianmarco. Proprio a causa di quest’ultimo in studio sono state apportate delle modifiche molto importanti. Ecco cosa è successo.

Grandi colpi di scena per il Trono di Gianmarco, due corteggiatori costretti ad uscire

Gli spoiler di Uomini e Donne relativi alla registrazione di ieri riportati da Lorenzo Pugnaloni rivelano che si è parlato molto del Trono di Gianmarco. Il nuovo tronista ha avuto la possibilità di conoscere alcune ragazze scese per lui. C’è da dire che per il giovane sono arrivate circa 8000 richieste da parte di ragazze intenzionate a conoscerlo. La redazione, dunque, si è trovata in difficoltà a gestire tutta la situazione.

Anche in studio si sono risentiti gli esiti di questa situazione, sta di fatto che lo studio è stato stravolto. Le corteggiatrici di Gianmarco si sono dovute sedere anche tra il pubblico, accanto a Maria De Filippi, in quanto non c’era posto. I due corteggiatori di Francesca Sorrentino sono stati costretti ad uscire per lasciare spazio alle nuove arrivate. Ad ogni modo, Gianmarco ha ballato con alcune ragazze e, alla fine, ha deciso di tenerne solamente una decina.

Francesca dà un bacio e novità al Trono di Tina

Passando al Trono di Francesca, invece, la ragazza è uscita sia con Gianluca sia con Gianmarco. Per quanto riguarda il primo, lui è andato in camerino da lei per chiarire dopo una discussione avuta nei giorni passati. Con il secondo, invece, c’è stata un’esterna molto bella ed importante per cui è scattato anche un bacio. In studio, però, Francesca è apparsa alquanto combattuta, sta di fatto che alla domanda di Maria “Con chi vuoi ballare?” Lei ha preferito non farlo con nessuno.

Del Trono Over si è parlato di meno. Al centro dell’attenzione c’è stata Tina Cipollari, la quale sta portando avanti il suo trono cominciato da poco. La donna, ovviamente, sta dimostrando di essere estremamente selettiva, sta di fatto che ha già mandato via alcuni cavalieri venuti per lei. Claudia sta continuando la conoscenza con un cavaliere conosciuto nelle scorse puntate di UeD, per lei ha chiamato un altro uomo, ma la dama ha scelto di non farlo scendere, stessa cosa ha fatto anche il suo corteggiatore.