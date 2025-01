Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 29 gennaio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di mercoledì 29 gennaio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, devi affrontare delle giornate impegnative, tuttavia, lo stress può diventare un alleato quando ci spinge a cimentarci in nuovi contesti. Sei consapevole del fatto che l’inattività non fa per te. La persistente energia di Marte è un invito a dedicare tempo e attenzione al tuo benessere fisico.

Oroscopo del Toro

Toro, fai attenzione a quei brevi momenti di stress, specialmente quando influenzano la sfera amorosa. La tenacia tipica del Toro nelle proprie decisioni potrebbe portare a sentimenti di irritazione o nervosismo se le cose non vanno come previsto.

Oroscopo dei Gemelli

Nell’oroscopo dei gemelli, vi sono anticipazioni di vecchi progetti che avranno modo di prendere forma lentamente; già a partire dal 4 Febbraio con Mercurio in aspetto favorevole. Sei destinato a raggiungere un importante obiettivo sentimentale, e sarà meno complesso gestire l’intera faccenda. Gli incontri freschi di conoscenza si presentano come piene opportunità.

Oroscopo del Cancro

Cancro, voglio avvicinarmi immediatamente a questo punto delicato: febbraio potrebbe portare qualche sfida per quanto riguarda le relazioni amorose. Non dovrebbe necessariamente svilupparsi in una discussione, tuttavia tieni gli occhi aperti per il baco subdolo della gelosia, particolarmente se senti che una relazione non brilli più con lo stesso bagliore di una volta.

Oroscopo del Leone

Leone, oggi potresti avvertire un po’ di stanchezza, che però ha un motivo ben preciso: ti stai impegnando in una miriade di diversi compiti. Sul fronte lavorativo, tutto sembra esser precipuo, quindi prosegui su questa via. Venere, dal canto suo, annuncia amore e nuovi incontri interessanti che ti porteranno a risplendere nuovamente sotto i riflettori di molti entro il mese di febbraio.

Oroscopo della Vergine

Vergine, ho sottolineato più volte la necessità di un ripensamento. Dall’arrivo del venerdì, la luna sarà posta in opposizione. Al momento ti stai impegnando nel delineare nuove tattiche per ritornare in piena attività. Benché all’esterno tu possa apparire equilibrato e forse persino sereno, internamente persistono le incertezze.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, la Luna risplende positivamente su di te. Questa è un’opportunità straordinaria per sfoderare la tua creatività. Questo periodo è propizio sia per le coppie in amore sia per coloro che mirano a dar vita a nuove idee. L’unico ostacolo potrebbe essere un senso di malinconia.

Oroscopo dello Scorpione

Considero il panorama astrale dello Scorpione molto stimolante, seppur con lievi perplessità in correlazione alle relazioni con Acquario e Toro. Le coppie di lunga data potrebbero trovarsi a far fronte a un leggero ostacolo, con l’alta possibilità che questo sia di natura finanziaria o correlato alle questioni domestiche.

Oroscopo del Sagittario

Come Paolo Fox, vedo che il Sagittario è in sospeso, attendendo alcune risposte che si manifesteranno nel prossimo futuro. La parte eccitante è che Venere entrerà in scena a febbraio, rimanendo attiva per numerose settimane, si potrebbe dire anche per diversi mesi. Di conseguenza, queste settimane saranno estremamente favorevoli per coloro che aspirano a fare importanti decisioni affettive.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, un cielo stellato potenzia il tuo ambito lavorativo, tuttavia è consigliato mantenere un approccio prudente. Evita di creare tensioni con i partner o i colleghi, dato che Marte in opposizione può occasionalmente generare dei disaccordi.

Oroscopo dell’Acquario

Cari Acquario, la Luna e Mercurio sono in sintonia con il vostro segno, rendendo la giornata estremamente insolita, forse fin troppo dispersiva. Dunque, il mio suggerimento per voi, Acquario, è di cercare di non perdervi nei vostri pensieri, ma di rimanere ancorati al presente, specialmente nei confronti di quelle persone che rivestono un ruolo di rilievo nella vostra esistenza. Il sentimento dell’amore sta ritrovando la sua forza.

Oroscopo dei Pesci

Amici dei Pesci, l’influenza benefica di Venere rimarrà nel vostro segno ancora per un po’, quindi vi esorto a sfruttare questa aura favorevole e a cercare accordi significativi. Questo è un momento cruciale per prendere decisioni importanti. Non dimenticate che Mercurio farà il suo ingresso nel vostro segno proprio in concomitanza con la festa degli innamorati, San Valentino. Quindi, possiamo prevedere che Febbraio sarà un mese di grande rilevanza, con un’accentuazione particolare sulla seconda metà. Vi incoraggio a iniziare ad elaborare i vostri migliori progetti da ora.

