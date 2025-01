In questi giorni è andata in onda la scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne, la quale ha optato per Ciro Solimeno, rifilando un due di picche a Gianmarco Steri. Per quest’ultimo, però, è arrivata una bella consolazione, in quanto è stato scelto da Maria De Filippi come nuovo tronista del programma. Questa scelta era stata accolta di buon grado da Martina che, nel corso dell’intervista rilasciata a Verissimo, si era detta assolutamente favorevole a tutto ciò. In queste ore, però, attraverso i social è arrivata una mossa inattesa da parte della ragazza.

La presunta stoccata di Martina contro Gianmarco per essere salito sul trono di UeD

Martina De Ioannon ha lanciato una stoccata a Gianmarco Steri per aver accettato subito la proposta di Maria De Filippi di salire sul trono di Uomini e Donne? Stando a quanto emerso da un gesto social della ragazza pare proprio di sì. Su di una pagina Instagram è stato condiviso un video in cui si ironizza sulla capacità delle “non scelte” di UeD di passare dall’essere delusi e affranti al riprendersi totalmente una volta scoperto di essere stati scelti come tronisti del programma.

Il riferimento, ovviamente, non è potuto non andare a Gianmarco. Ebbene, a generare particolare sgomento è stato il fatto che Martina ha deciso di mettere un like a questo post. Questo gesto va a cozzare con quanto dichiarato a Verissimo. In tale occasione, la giovane si era detta assolutamente felice che Gianmarco si cimentasse in questa nuova avventura. Inoltre. la ragazza aveva anche detto di augurare il meglio al suo ex corteggiatore in quanto continua a nutrire profonda stima nei suoi riguardi.

La reazione della De Ioannon alle critiche

Alla luce di quanto accaduto in queste ore, però, gli utenti del web non possono fare a meno di credere che, in realtà, Martina non sia stata del tutto sincera nel corso della sua recente intervista ed abbia, piuttosto, qualcosa da ridire sulla rapidità con cui Gianmarco si sia dimenticato di lei e abbia iniziato il suo nuovo percorso a Uomini e Donne.

In ogni caso, per il momento Martina non sta rispondendo a queste critiche e insinuazioni a lei rivolte. La giovane si sta godendo questo principio di relazione con Ciro Solimeno, sta di fatto che i due non stanno facendo altro che condividere sui social alcuni sprazzi delle loro giornate trascorse insieme, prima a Roma, poi a Milano. Non resta che attendere per vedere se interverrà in qualche modo.