Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, venerdì 24 gennaio, è andata in onda la parte conclusiva della scelta di Martina De Ioannon. La giovane ha deciso di uscire dalla trasmissione con Ciro, il quale le ha risposto di sì. Ma vediamo che cosa è accaduto e come ha reagito il ragazzo e i presenti in studio.

La scelta di Martina a Uomini e Donne e reazioni

Martina De Ioannon ha compiuto la sua scelta a Uomini e Donne, che è ricaduta su Ciro. Dopo aver spiegato a Gianmarco di non essere lui il suo preferito, evento che è andato in onda nella puntata di ieri di UeD e si è concluso oggi, La reazione del ragazzo è stata esemplare in quanto, invece che arrabbiarsi, ha detto a Martina di seguire il suo cuore e di non sentirsi sbagliata se la scelta non sia ricaduta su di lui. Le parole del giovane hanno fatto crollare la De Ioannon in un pianto disperato.

A seguire, poi, Martina ha fatto entrare in studio Ciro. Dopo un discorso piuttosto lungo, pieno di belle parole, la tronista ha informato il corteggiatore di essere pronta a fare questo salto nel vuoto insieme a lui e di avere tanta voglia di viverlo. Ciro si è commosso e poi ha spiazzato la tronista facendo partire un filmato contenente una dedica. Il ragazzo ha detto di non essere mai stato bravo con le parole, pertanto ha preferito che qualcun altro manifestasse alla tronista i suoi sentimenti. Dopo il filmato, poi, Ciro ha tirato fuori un anello dalla tasca ed ha detto di non voler essere la sua scelta, ma il suo fidanzato.

“Oggi ti dico che ho voglia di viverti!” Ciro è la scelta di Martina ❤️ #UominieDonne pic.twitter.com/MeDBztK0Ja — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 24, 2025

Indiscrezioni su Martina e Ciro dopo la scelta

L’evento è stato suggellato dalla pioggia di petali rossi, da un ballo romantico con tanto di abbracci e baci appassionati. Il pubblico ha applaudito ed è rimasto colpito. I due, così, hanno lasciato la trasmissione in qualità di coppia. C’è da dire che in queste ore sono circolate delle indiscrezioni sul web secondo le quali pare che i due siano stati avvistati a Milano insieme. Secondo queste voci, pare proprio che Martina e Ciro si siano recati in tale luogo per prendere parte alle registrazioni di Verissimo. A quanto pare, quindi, in una delle prossime puntate la neo-coppia sarà intervistata da Silvia Toffanin. Non resta che attendere per vedere cosa racconteranno.