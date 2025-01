Nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello c’è stato un episodio alquanto increscioso che ha coinvolto Lorenzo Spolverato. Il cosiddetto Guru della moda, Saro Mattia Taranto si è confrontato con il concorrente facendo delle confessioni alquanto piccanti ed intime in merito ad un presunto flirt che ci sarebbe stato tra di loro. Lorenzo, però, si è difeso egregiamente, facendo fare una pessima figura all’ospite. Adesso, infatti, sul web stanno circolando delle voci volte a screditare Saro e a favorire, invece, la versione dei fatti di Lorenzo.

Il retroscena su Saro: ecco perché sarebbe venuto al GF

Dopo quanto accaduto durante la puntata di ieri del GF, sul web si stanno rincorrendo voci piuttosto insistenti secondo le quali sembrerebbe che l’ospitata di ieri di Saro all’interno del programma sia stata tutta una farsa. L’influencer Amedeo Venza ha ricevuto delle segnalazioni da parte di alcuni utenti del web.

Da esse è emerso che, in realtà, Saro sia stato mandato all’interno della casa per mettere in cattiva luce Lorenzo. Il mandante di tutto ciò pare sia una persona che avrebbe subito un torto da Lorenzo e, di conseguenza, si sarebbe voluta vendicare. Analizzando quanto accaduto durante la puntata di ieri del GF, infatti, Saro sembrava piuttosto in difficoltà nel cercare di difendere e portare avanti la sua posizione.

Saro furioso dopo la pessima figura al GF?

A distanza di qualche ora, poi, anche l’influencer Deianira Marzano ha ricevuto una nuova segnalazione sulla faccenda. Sembrerebbe che Saro si sia infuriato con chi l’ha mandato all’interno della casa. Da questa ospitata, infatti, credeva che ne avrebbe tratto beneficio, che avrebbe ottenuto maggiore visibilità, mentre invece ha fatto solamente una figuraccia. Il giovane sarebbe arrivato addirittura a dire di voler scappare in Giappone per svanire e ripulirsi dalla vergogna. Per il momento, il diretto interessato ha preferito non intervenire sui social per commentare quanto accaduto né, tanto meno, per portare avanti la sua posizione. Non resta che attendere per vedere cosa succederà.