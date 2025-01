Il Grande Fratello è tornato con il suo secondo appuntamento settimanale del giovedì, regalando ai telespettatori di Canale 5 una ventitreesima puntata ricca di avvenimenti. L’attenzione si è concentrata questa volta sulle due donne uscite di recente e molto discusse, Helena Prestes e Jessica Morlacchi.

Non sono mancati tuttavia, degli scontri in diretta che hanno spiazzato il pubblico. Nel corso della serata è stato rivelato inoltre, il nome dei preferiti e le nomination hanno scatenato ulteriori polemiche nella casa. Riviviamo insieme i momenti salienti con questo riassunto.

GF 18, ventitreesima puntata: Helena contro Lorenzo

Un ampio blocco iniziale della nuova puntata è stato dedicato all’ultima eliminata a sorpresa, Helena Prestes. La modella ha rivissuto il suo percorso in casa, ma è stata sottoposta principalmente ad un confronto con Lorenzo Spolverato. I due hanno avuto modo di commentare la loro storia tormentata, passata da una forte attrazione ad un’amicizia rotta.

Il rapporto tra i due sembra ormai del tutto irrecuperabile, tanto che hanno finito per urlarsi contro mentre si salutavano. Spolverato ha continuato a sottolineare che lui è ancora un concorrente del GF, mentre lei è stata costretta ad abbandonare il reality show per volontà del pubblico.

GF 18, ventitreesima puntata: Jessica contro Amanda e Luca Calvani

Proseguono i duri faccia a faccia con gli ex coinquilini anche per Jessica Morlacchi, sebbene ormai siano passati diversi giorni dal suo ritiro. Questa volta la cantante è tornata in casa per affrontare Amanda e (nuovamente) Luca Calvani. La Lecciso ha continuato ad essere attaccata per non essere intervenuta nelle famose liti con la Prestes, mentre l’attore questa volta ha perso la pazienza.

Calvani ha accusato la Morlacchi di aver rifiutato il giudizio del pubblico, per poi rientrare portando notizie dall’esterno. All’ennesimo scontro, ha abbandonato la stanza rientrando in casa, mettendo fine alla discussione.

GF 18, ventitreesima puntata: Lorenzo contro il “guru della moda”

Se ne parlava da settimane e il confronto era uno dei più attesi. Il chiacchierato “guru della moda” Saro si è palesato in puntata dopo la famosa intervista in cui ha affermato di aver avuto uno scambio di baci appassionati con Lorenzo Spolverato in una serata di un anno fa.

Messo faccia a faccia con l’ospite, il milanese ha dapprima faticato a riconoscerlo, salvo poi comprendere di chi si trattasse. Spolverato ha confermato di aver dato un passaggio a casa all’uomo, ma è scoppiato in una grande risata quando lui ha rimembrato le ipotetiche effusioni avvenute tra i due.

“Perché devi rinnegare?”, ha continuato a sostenere il guru, ma a molti le sue parole non sono apparse fondate. Lorenzo infatti, ha puntato sul fatto che il conoscente fosse intenzionato a godere di visibilità, raccontando un episodio che non sarebbe accaduto veramente. Per Spolverato dunque, nessun bacio sarebbe scattato tra i due, che hanno trascorso una serata in compagnia ma senza alcun tipo di avvicinamento.

GF 18, ventitreesima puntata: i preferiti e gli immuni

Tra i vari momenti che si sono alternati nel corso della puntata, c’è stato spazio anche per conoscere l’esito del televoto. Come preferiti sono stati eletti Lorenzo Spolverato ed Amanda Lecciso. Loro due hanno dovuto scegliere chi spedire al televoto tra i coinquilini meno votati, ossia Maxime e Bernardo, optando per quest’ultimo.

Ad Amanda e Lorenzo dunque, si sono aggiunti poi Giglio e Mariavittoria, che hanno ottenuto l’immunità dagli stessi concorrenti. Infine, Cesara Buonamici ha deciso di dare la sua immunità a Tommaso Franchi, mentre Beatrice Luzzi ha optato per Luca Calvani. Ha preso il via così, una catena di salvataggio che ha fatto esplodere un inaspettato scontro in casa.

GF 18, ventitreesima puntata: Eva contro Stefania

Bernardo è stato chiamato ad avviare una catena di salvataggio poco prima delle nomination. Quando è arrivato il momento di Eva Grimaldi, la decisione è ricaduta su Alfonso piuttosto che sull’amica Stefania Orlando, che aspettava ancora di essere salvata.

Immediata è stata la reazione della conduttrice, che si è detta delusa dalla scelta della coinquilina innescando un litigio furioso in diretta. La Grimaldi, dal canto suo, si è giustificata affermando di voler lasciare spazio ai giovani ma la sua decisione non ha convinto. Dimostrandosi in buona fede tuttavia, ha riconquistato ben presto l’amica chiedendole pubblicamente scusa in lacrime. Le due si sono riappacificate durante le nomination.

GF 18, ventritreesima puntata: le nomination

A fine serata si sono svolte, come di consueto, le nomination. I nomi emersi sono dunque quelli di Bernardo, finito al televoto per scelta di Lorenzo ed Amanda e Maxime, rimasto ultimo nella catena di salvataggio. A loro si sono uniti molti altri inquilini: Zeudi, Stefania, Pamela, Javier, Eva, Alfonso ed Emanuele.

Tutti i nominati si sfideranno nella prossima puntata. In attesa di scoprire quali strascichi lascerà la serata e quale sarà l’esito del televoto, scopri come rivedere la puntata del GF in TV e streaming.