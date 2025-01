Questa sera, giovedì 16 gennaio, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. La tensione è altissima sia dentro sia fuori dalla casa per tutti gli ultimi accadimenti che si sono verificati durante le scorse puntate del GF. Vediamo tutto quello che succederà.

Spoiler GF 16 gennaio: sorprese per Lorenzo e Tommaso

Le anticipazioni del Grande Fratello relative alla puntata che andrà in onda oggi, giovedì 16 gennaio, rivelano che Lorenzo Spolverato riceverà una sorpresa inaspettata. Il concorrente, infatti, si troverà faccia a faccia con il “guru della moda” di cui tanto si è parlato nel corso di queste settimane. Cosa avrà da dirgli l’ospite misterioso?

Anche Tommaso Franchi riceverà una sorpresa, ma decisamente più dolce rispetto a quella che spetterà al suo compagno d’avventura. Il giovane, infatti, potrà finalmente riabbracciare sua mamma Ginevra, che non vede da quando è cominciata la sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia.

Helena e Jessica tornano al Grande Fratello nella puntata di stasera

Tra i vari argomenti che saranno trattati, poi, ovviamente non si potrà fare a meno di parlare di quanto accaduto a seguito delle uscite dalla casa da parte di Jessica Morlacchi e di Helena Prestes. Le due donne, infatti, torneranno nella casa più agguerrite che mai per avere dei confronti con i loro ex compagni d’avventura.

Inoltre, durante questi giorni trascorsi al di fuori delle quattro mura della casa di cinecittà che cosa sarà accaduto tra le due? Ci sarà stato un riavvicinamento oppure la tensione tra di loro sarà sempre alle stelle? Staremo a vedere. Infine, poi, nella puntata del 16 gennaio del GF si scoprirà l’esito del televoto. Chi sarà il preferito tra Amanda Lecciso, Bernardo Cherubini, Lorenzo Spolverato e Maxime Mbanda