La diciottesima edizione del Grande Fratello è giunta ormai a pochi mesi di distanza dalla finale. Anche quest’anno il reality show condotto da Alfonso Signorini ha deciso di movimentare le dinamiche arricchendo il cast di nuovi concorrenti, che andranno ancora ad aggiungersi nelle prossime settimane.

La formula scelta, esattamente come l’anno precedente, è stata quella del mix tra personaggi più o meno noti. Il pubblico italiano dunque, vede convivere tra le mura della casa più spiata d’Italia dei volti molto amati del mondo dello spettacolo insieme ad altri che, fino a poco tempo fa, erano del tutto sconosciuti.

Per tutti il GF rappresenta una grande opportunità di visibilità, a cui ormai da tempo si accompagna anche un guadagno in termini economici. Partecipare al programma di Canale 5 è un vero e proprio “lavoro”, considerando che sia Vip che Nip percepiscono un cachet, misurato chiaramente alla carriera. In molti si sono chiesti negli anni quanto guadagnano i più giovani gieffini: uno di essi ha rivelato l’incredibile cifra.

Mariavittoria al centro delle critiche: le frasi choc

Sebbene Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato continuino a restare i protagonisti incontrastati dei tira e molla nella casa del GF, anche Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi hanno fatto molto discutere nelle ultime ore. I continui diverbi tra i due ragazzi hanno catturato l’attenzione, soprattutto in merito ad un particolare gesto compiuto dall’idraulico nei confronti della dottoressa, che ha fatto letteralmente indignare il web.

Anche lei tuttavia, non è da meno in quanto a critiche scatenate nei telespettatori. La gieffina era intenta a confidarsi con le nuove amiche Zeudi e Chiara sul letto, quando si è palesemente lamentata di percepire un pagamento troppo basso per la sua permanenza nel reality show. Nel confronto ha confessato quanto percepisce per ogni giornata trascorsa nella casa del Grande Fratello, innescando nuove polemiche.

Quanto prende Mariavittoria Minghetti al GF (Video)

Non sono noti tutti i parametri in base ai quali il Grande Fratello stabilisce i cachet di partecipazione per i concorrenti che entrano a far parte del cast, ma è comprensibile che questi si basino principalmente sulla loro popolarità. Negli ultimi anni tuttavia, anche i Nip ottengono sicuramente un gettone di presenza per il loro “soggiorno” nella casa.

A svelarlo è stata Mariavittoria Minghetti. “A me pagano una miseria, piglio 80 euro al giorno“, ha detto a Zeudi. Secondo l’ex Miss Italia alcuni dei personaggi un tempo noti in TV percepirebbero addirittura meno di alcuni dei “novellini”. “Ma di chi parli? No te lo assicuro, non è così”, è stata la replica seccata della dottoressa.

La concorrente si è mostrata dunque frustrata per quello che, a suo parere, sarebbe un cachet molto basso. Inevitabile è stata la pioggia di critiche giunte dal web: secondo molti la gieffina non avrebbe motivo di lamentarsi, considerando la sua dichiarazione uno “schiaffo” a chi lavora duramente per prendere meno.