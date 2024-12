In queste ore c’è stato uno scontro tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti al Grande Fratello. Dopo tanti alti e bassi, i due hanno deciso di continuare la loro conoscenza, ma le discussioni e le incomprensioni non mancano di certo. L’atteggiamento che spesso ha assunto Tommaso nei riguardi della ragazza ha indignato profondamente il web. Ecco cosa è successo nelle ultime ore.

La lite tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti al GF

Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti hanno avuto una discussione. Tutto è cominciato dal fatto che il ragazzo sembrava intenzionato a trascorrere un po’ di tempo da solo in compagnia della coinquilina. Quest’ultima, però, invece di assecondare il desiderio del giovane, ha preferito intrattenersi con alcuni coinquilini chiacchierando fino a tarda notte. Ebbene, questo atteggiamento ha fatto infuriare Tommaso che, di fatti, si è scagliato contro la ragazza.

Il concorrente ha accusato Mariavittoria di non dedicargli abbastanza attenzioni, ma non solo. Il protagonista ha anche “strattonato” per un braccio la donna rimproverandola per il suo comportamento. I modi adoperati da Tommaso sono stati alquanto bruschi al punto da indignare profondamente il popolo del web, che non è la prima volta che insorge contro di lui.

Bufera social contro Tommaso per i suoi atteggiamenti

Sui social si è scatenata una polemica da parte di numerosi telespettatori che sono settimane che chiedono provvedimenti nei riguardi di Franchi. Il giovane, infatti, pare sia solito adoperare dei modi decisamente poco garbati per rivolgersi alla coinquilina. Ad ogni modo, c’è anche chi si è schierato dalla parte del giovane, ritenendo il suo sfogo come normale in quanto ci era rimasto male per il comportamento assunto da Mariavittoria. I sostenitori di questa teoria, infatti, ritengono semplicemente che la loro sia stata una discussione tipica tra due persone fidanzate o che comunque si stanno frequentando.