Le giornate che precedono le festività natalizie all’interno della casa del Grande Fratello trascorrono tra momenti di convivialità e tensioni. Se da una parte le tormentate vicende amorose che coinvolgono Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta scuotono gli animi della casa, dall’altra anche alcune amicizie sembrano ormai sul punto di terminare per sempre.

Nel corso della diciottesima puntata è emerso il forte distacco che ormai regna tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani, nato da incomprensioni che sembrano insormontabili. Un altro importante argomento di conversazione però, è diventato il comportamento di Amanda Lecciso, la cui sincerità sta sollevando molti dubbi tra le sue coinquiline.

I dubbi di Shaila Gatta su Amanda Lecciso

Fin dal suo ingresso nella casa del GF, Amanda è diventata un punto di riferimento importante per molte donne della casa. Tra le persone che maggiormente si erano avvicinate a lei c’erano Mariavittoria e Jessica, che ad oggi sembrano essersi fatte un’opinione molto diversa sulla gieffina. Riunendosi a parlare con Shaila, hanno fatto emergere delle grosse perplessità che si sono acuite nel corso degli ultimi giorni.

“Non mi ha nemmeno chiesto come sto”, ha fatto notare la Gatta in merito alla sua situazione di crisi con Lorenzo. A suo avviso la donna non si starebbe interessando delle sue problematiche amorose, evitando addirittura di nominare Spolverato. Un atteggiamento a suo parere incomprensibile, data l’amicizia che le legava, sul quale hanno concordato anche le altre due coinquiline.

Mariavittoria e Jessica deluse da Amanda: i motivi

D’accordo con Shaila, anche Mariavittoria e Jessica hanno notato uno spiacevole allontanamento di Amanda nei loro confronti. Le due donne hanno affermato di non comprendere il perché del suo distacco, che si fa sempre più evidente ogni giorno che passa.

É arrivato il turno della cantante che ha sottolineato come la Lecciso, pur essendo ancora molto importante per lei all’interno del reality show, non abbia accennato ad approfondire la delicata vicenda che l’ha portata a litigare con Luca Calvani. Anche per Mariavittoria, che più volte in queste settimane si è trovata a scontrarsi e riappacificarsi con l’amica, questo suo allontanamento è piuttosto inspiegabile. “Sono delusa da questa persona”, ha affermato chiaramente su di lei.

A cosa è dovuto il cambio di rotta della gieffina? Le ragazze non riescono a trovare una risposta e sembrano ormai unite in un fronte compatto contro di lei. I dubbi le portano a ipotizzare che Amanda stia facendo il suo gioco e che non si stia dimostrando un’alleata affidabile. Nelle dinamiche potrebbero essersi incastrati anche i nuovi ingressi, come nel caso di Bernardo Cherubini che si è avvicinato molto alla donna dichiarando di essere affascinato da lei.

Probabilmente dunque la Lecciso sta tentando di ampliare il suo raggio di amicizie, una mossa che le sta portando buoni risultati, considerando che nell’ultima puntata ha ottenuto l’immunità per mano dei suoi compagni d’avventura.