Nella diciottesima puntata del Grande Fratello, il conduttore Alfonso Signorini ha dato modo ai concorrenti di affrontare diverse questioni tramite dei faccia a faccia diretti. Tra i tanti chiarimenti però, c’è stato spazio anche per delle inaspettate sorprese, che hanno regalato al pubblico a casa grandi emozioni. Non è mancato il tanto atteso esito dell’eliminazione, accompagnato dalle nomination di questa settimana e da nuovi ingressi nella casa. Ripercorriamo i momenti salienti della serata in questo riassunto.

GF 18, diciottesima puntata: Jessica contro tutti

Nel corso delle ultime settimane nella casa del GF, Jessica Morlacchi ha vissuto delle forti tensioni. Il rapporto che legava la cantante romana a Luca Calvani si è irrimediabilmente incrinato e la causa sembra essere la vicinanza di Helena.

I tre sono stati invitati ad affrontarsi e l’ex componente dei Gazosa non si è smossa dalla sua posizione, tirando fuori nuovamente allusioni su possibili atteggiamenti affettuosi che Calvani avrebbe avuto verso di lei. In forte difficoltà, Luca si è mostrato dispiaciuto per il voltafaccia della coinquilina, che considerava un’amica e che ora invece, sembra non trovare più un punto d’incontro con lui.

GF 18, diciottesima puntata: Shaila e Lorenzo ai ferri corti

Tra le questioni più spinose della serata, c’è stata la recente rottura di Shaila e Lorenzo. I due sono stati invitati separati ed ascoltati, principalmente in merito a quanto detto dalla mamma di Shaila sottovoce nella precedente puntata. La ballerina ha ribadito di non essersi fatta influenzare ma di esserci rimasta molto male, mentre il milanese ha avuto modo di essere sostenuto dal padre Armando.

Giunto a fare una sorpresa al concorrente, l’uomo si è dimostrato molto gentile nei confronti di Shaila, tanto da invitare il figlio a riflettere sul loro rapporto e dichiararsi felice di averla conosciuta. Il papà di Lorenzo è apparso dispiaciuto di quanto accaduto relativamente ai gossip, sottolineando che nessuno dovrebbe giudicare qualcuno che non conosce e che, anche qualora il figlio fosse omosessuale, questa sarebbe una sua scelta.

GF 18, diciottesima puntata: Zeudi contro Emanuele

Un altro argomento topico della settimana era stato il caos nato attorno al comportamento di Emanuele con Zeudi. Il ragazzo, come mostrato nel filmato, si era introdotto nel letto della coinquilina da poco conosciuta mentre lei dormiva. Fiori ha ribadito di aver toccato la ragazza con un intento scherzoso, ma lei ha affermato di essersi sentita violata in quanto lui è stato troppo invadente.

L’atteggiamento del concorrente, sebbene abbia ricevuto il perdono dell’ex Miss, è stato bacchettato sia dal conduttore che da Cesara Buonamici e ha portato a importanti conseguenze anche sulle sue nomination.

GF 18, diciottesima puntata: i nuovi ingressi

Le dinamiche del GF continuano ad essere movimentate dall’arrivo di nuovi concorrenti. Questa volta è stato il turno di Stefania Orlando, che ha varcato nuovamente la porta rossa con grande entusiasmo. Lo stesso può dirsi per Eva Grimaldi, che è tornata nel reality show accolta questa volta dall’amica Jessica Morlacchi.

Un particolare ingresso è stato riservato poi a Maxime Mbanda. Il giocatore di rugby di 31 anni è stato elogiato per aver ricevuto il titolo di Cavaliere della Repubblica, in quanto si è distinto per il suo operato di sostegno agli ospedali nel periodo del Covid-19. Dopodiché è stato invitato a scegliere una delle donne da buttare in piscina insieme a lui ed ha optato per Amanda Lecciso.

GF 18, diciottesima puntata: eliminato, immuni e nomination

Nel corso della diciottesima puntata è arrivato il momento di scoprire chi ha dovuto abbandonare per sempre il programma. Il televoto ha deciso con la preferenza del 9% di eliminare dal gioco Stefano Tediosi, il quale è approdato in studio riabbracciando la sua Federica Petagna.

In uno degli ultimi blocchi della trasmissione si è passati poi a conoscere le identità dei gieffini immuni. Questa settimana gli inquilini hanno deciso di salvare attraverso le loro personali votazioni, Amanda Lecciso ed Alfonso D’Apice.

Cesara Buonamici invece, ha scelto di dare la sua immunità a Luca Calvani, mentre Beatrice Luzzi l’ha riservata a Shaila Gatta. A questo punto i concorrenti sono stati suddivisi tra uomini e donne ed ognuno ha potuto mandare in nomination un inquilino del proprio gruppo. Sono finiti al televoto per il preferito della prossima settimana Javier, Helena, Lorenzo, Emanuele, Bernardo, Tommaso e Zeudi. In attesa di conoscere l’esito della votazione, scopri come rivivere tutte le emozioni della serata vedendo la replica del Grande Fratello in TV e streaming.