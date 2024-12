Questa appena iniziata è l’ultima settimana di messe in onda di puntate di Uomini e Donne prima della consueta pausa natalizia. Nel corso delle puntate ci saranno diversi argomenti degni di nota, sia inerenti il Trono Classico sia quello Over. Specie per Gemma Galgani ci saranno delle novità, ma anche i tronisti si troveranno ad affrontare situazioni incresciose. A surriscaldare particolarmente gli animi, però, sarà la confessione di un cavaliere a proposito di una dama.

Confessioni bollenti e crolli al Trono Over di Uomini e Donne

Nel corso delle puntate di Uomini e Donne che andranno in onda nel corso di questa settimana, che va dal 16 al 20 dicembre, si parlerà di Gemma Galgani. La donna sarà nuovamente al centro dello studio in compagnia di Fabio. I due continueranno a non frequentarsi più ma, a quanto pare, Gemma continuerà a non riuscire a capacitarsi della cosa. La dama, infatti avrà un crollo emotivo che, però, non addolcirà Tina Cipollari che, invece, continuerà ad attaccare la donna difendendo Fabio.

Restando sempre in tema di Trono Over, poi, al centro dello studio si siederanno Maurizio e Gloria. I due, però, avranno una discussione. Lei accuserà il cavaliere di essere privo di contenuti, mentre lui farà una confessione spiazzante. Nello specifico, accuserà la sua interlocutrice di essere un po’ troppo spinta al punto che, durante un loro momento di avvicinamento, lei gli avrebbe anche messo le mani nei pantaloni. Questa confessione indignerà i presenti, che attaccheranno pesantemente l’uomo. La donna, dal canto suo, smentirà le insinuazioni. La conoscenza tra Mario Cusitore e Prasanna continuerà, ma i loro incontri si riveleranno privi di contenuti.

Trono Classico a rischio e discussioni

In merito al Trono Classico, invece, Martina De Ioannon andrà in camerino sia da Ciro sia da Gianmarco. I due, però, lamenteranno il fatto che la tronista sarebbe un po’ troppo fredda. Michele Longobardi riceverà una sorpresa, Veronica tornerà in studio dopo quello che è accaduto nelle scorse puntate di Uomini e Donne. In men che non si dica, però, scoppierà il caos. Nello specifico, si vedrà un’esterna tra il tronista e Amal e sia Mary sia Veronica rimarranno molto male nel vedere la loro sintonia. Proprio per tale ragione, la prima andrà via mentre la seconda scoppierà in lacrime. Michele deciderà di uscire dietro le quinte con lei per parlarle.

Francesca Sorrentino, infine, rimarrà senza corteggiatori. Paolo deciderà di abbandonare il programma, mentre Francesco rivelerà di avere alcuni problemi personali per cui spesso sente il bisogno di prendere le distanze dalla trasmissione. Francesca, dunque, dovrà decidere se proseguire il suo percorso conoscendo nuovi corteggiatori, oppure andare via.