Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 13 dicembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 13 dicembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Fai attenzione Ariete, ci potrebbero essere individui esterni, forse soggetti che di recente ti stanno giudicando per le tue azioni o parole. Non devi automaticamente presumere che stiano sbagliando. Ricorda, l’attuale configurazione astrale con Giove, Venere, Mercurio e il Sole favorisce la tua espressione diretta, che ultimamente ti dimostri essere particolarmente incisivo, e questo potrebbe creare turbamenti in alcuni. In effetti, proprio così.

Oroscopo del Toro

Nell’astrologia del Toro, si percepisce una vibrazione positiva. Sembra il momento giusto per dedicarsi appieno alla vita professionale. Possibili trasformazioni lavorative sono in vista, possono riguardare un cambiamento di ruolo o una rivoluzione societaria, il tutto entro la stagione primaverile. La sfera affettiva risulta essere complessa, sembri essere critico nei confronti di un individuo.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, è tempo di rimettervi in sesto. Il consiglio è di pianificare qualcosa che vi sollevi l’animo. Normalmente, il fine settimana vi infonde una grande energia. Le relazioni affettive di lunga data potrebbero richiedere un piccolo controllo.

Oroscopo del Cancro

Cancro, sei sul punto di impostare nuove mete nella vita? Stai pensando di spostarti, modificare il tuo ruolo o proporre un cambiamento? Innesca tale cambiamento senza esitazioni e osserva come, al sorgere della primavera, si svilupperanno opportunità ulteriori. Le nuove conoscenze che stai per fare sono stimolanti e piene di promesse.

Oroscopo del Leone

Leone, stai attraversando un periodo piuttosto singolare, caratterizzato da nervosismo e insofferenza. Anche tu sembri manifestare una certa intolleranza nei confronti degli altri. Nonostante tutto, riesci a mantenere il tuo successo inalterato. Tuttavia, sembra possibile l’insorgere di qualche tensione o controversia.

Oroscopo della Vergine

Per il segno della Vergine, potrebbero esserci degli equivoci o forse degli indecisioni, ma ricordiamo che abbiamo l’aspetto positivo della Luna a nostro favore. Quindi, se ci sono delle ansie, saremo in grado di superarle. Per quanto riguarda la sfera amorosa, è consigliabile agire senza indugio invece di posticipare un controllo a fine settimana.

Oroscopo della Bilancia

Questo fine settimana per i nati sotto il segno della Bilancia è piuttosto promettente in termini di rapporti con gli altri e potrebbe riservare anche qualche sorpresa in campo amoroso. Naturalmente, tutto dipende dalle tue esperienze passate e da quello che aspiri a vivere. Se da tempo il tuo cuore è rimasto deluso, è fondamentale che tu non desista e continui a cercare: le riconciliazioni potrebbero essere dietro l’angolo.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, potrebbero esserci sovrabbondanza di pensieri in questo periodo; l’attuale luna opposta rappresenta alcune minori turbolenze in ambito amoroso. Prova ad evitare discussioni superflue; forse c’è molto da gestire sul fronte familiare, arrivando a un punto di stanchezza. È una situazione che potrebbe aver già mostrato una fase calante anche ieri.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, l’audacia viene ben retribuita dalle stelle. Tuttavia, fa attenzione e non dimenticare che, come si è già visto nei recenti fine settimana, l’incertezza può farsi strada. Resisti a giudizi e provocazioni che non ritieni idonei. Alcune relazioni sono state svuotate della loro passione e devono essere in qualche modo rinvigorite.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, il tuo temperamento battagliero è all’apice, così come il tuo desiderio di successo. Se il tuo obiettivo è accendere la fiamma dell’amore nel cuore di qualcuno, allora pianifica il prossimo fine settimana nel modo più affascinante possibile.

Oroscopo dell’Acquario

Il segno dell’Acquario deve fare i conti con le discordie lunaire che non permettono una chiara energia. Quindi, la mia raccomandazione per oggi è quella di mantenere la calma e agire con raffreddamento del sangue. Tuttavia, osservando il panorama astrale di domani, sabato e domenica, noto l’attivazione di Venere e la presenza di una luna favorevole. Tutto ciò mi permette di prevedere un significativo periodo di recupero.

Oroscopo dei Pesci

Cari Pesci, è vostro interesse prestare attenzione alle vostre finanze. Sento che gli imprenditori e gli artigiani potrebbero provare alcune preoccupazioni. Tuttavia, il 2025 promette di alleggerire molte delle vostre tensioni. Ma per ora, concentriamoci sulla prossima fine settimana. Particolarmente per le coppie che stanno attraversando una fase di incomprensione o distanza, sarebbe saggio cercare di ristabilire un po’ di pace. L’ambiente lavorativo può sembrare stressante, ma gennaio porterà con sé delle soluzioni.

