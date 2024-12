Le puntate di Uomini e Donne che andranno in onda nel corso di questa settimana saranno decisamente movimentate. I telespettatori assisteranno a dei grandi abbandoni, alcuni forzati, mentre altri voluti. Inoltre, non mancheranno discussioni e segnalazioni. Ecco tutto quello che ci aspetta.

Anticipazioni Trono Classico Uomini e Donne: Alessio va via e nuove discussioni

Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla settimana che va dal 2 al 6 dicembre rivelano che Alessio Pecorelli abbandonerò definitivamente il programma. Nel corso delle precedenti puntate di UeD, Maria De Filippi ha riportato una segnalazione sul suo conto pervenuta alla redazione del programma. Nelle prossime puntate, invece, vedremo che le segnalazioni aumenteranno e si scoprirà che il tronista pare abbia una donna al di fuori della trasmissione. Lui proverà a negare dichiarando che la persona in questione sia solo un’amica, ma le prove contro di lui saranno schiaccianti. Le corteggiatrici, infatti, andranno via, e al ragazzo non rimarrà altra via se non quella di abbandonare il programma accompagnato da una sfuriata di Gianni Sperti e dal distacco della conduttrice.

Restando sempre in tema di Trono Classico, poi Francesca Sorrentino uscirà con Paolo, mentre Gianmarco deciderà di andare via. La tronista lo seguirà. Martina De Ioannon porterà in esterna sia Gianmarco sia Ciro, ma con quest’ultimo ci saranno delle discussioni piuttosto accese. Michele Longobardi, dal canto suo, proseguirò il suo percorso con Amal, anche se la ragazza si mostrerà piuttosto distaccata. Inoltre, il giovane uscirà anche con un’altra ragazza nuova.

Colpi di scena al Trono Over per Gemma Galgani, una coppia va via

Passando, invece, alle dinamiche del Trono Over, nelle prossime puntate di Uomini e Donne non mancheranno i colpi di scena. Per quanto concerne Gemma Galgani, la donna uscirà con Fabio. Lui ammetterà di essere innamorato di lei, ma in studio ritratterà la sua versione dei fatti. Questo spingerà Gemma a rivalutarlo in maniera negativa. In seguito, poi, la dama riceverà anche delle segnalazioni sul conto del cavaliere, dalle quali emergerà che il protagonista pare abbia una fidanzata fuori dalla trasmissione. Lui, invece di negare la cosa rassicurando la donna, si arrabbierà con lei dicendosi infastidito del fatto che la dama abbia indagato sulla sua vita. Così il cavaliere lascerà lo studio e Gemma lo seguirà per chiarire. Come andrà a finire tra i due? Staremo a vedere.

Per quanto riguarda Sabrina, invece, uscirà con Diego e i due ammetteranno di essere andati anche oltre. Il cavaliere, però, sta uscendo anche con altre donne. Per una coppia, invece, ci sarà un lieto evento. Gabriele e Tiziana, infatti, prenderanno la decisione di uscire dalla trasmissione insieme. Per chiudere in bellezza, oi, ci sarà l’addio di Mario Cusitore. Il cavaliere deciderà di abbandonare il programma e, stando a quanto emerso dalle anticipazioni, non vi farà più ritorno.