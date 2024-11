Anche la puntata di oggi di Uomini e Donne è stata piuttosto movimentata. La messa in onda è cominciata con la sfilata del parterre femminile. Le dame hanno dovuto sfoderare i loro talenti nascosti e, come di consueto, ne sono accadute delle belle. Ad un certo punto, poi, Maria De Filippi ha compiuto un gesto inatteso inerente Tony Renda. Al termine della sfilata, poi, si è passati a Michele Longobardi e c’è stato un colpo di scena.

Nuova sfilata a Uomini e Donne, Maria De Filippi spiazza Tony Renda

La puntata del 29 novembre di Uomini e Donne è cominciata con una nuova sfilata del parterre femminile. Ad aprire le danze è stato, come di consueto, Tony Renda. Il DJ ha presentato le varie partecipanti partendo da Morena, la quale ha dato luogo ad uno spogliarello facendo incetta di voti positivi, ma anche di critiche, in quanto è stata definita troppo volgare. Poi è stata la volta di Gemma Galgani, che ha invitato Fabio in passerella per accompagnarla nell’esibizione.

Barbara De Santi, dal canto suo, ha coinvolto Alessio Pili Stella, mentre Gloria ha spiazzato tutti con un balletto molto seducente. Poi si son esibite Sabrina e Tiziana, fino ad arrivare a Claudia D’Agostino, che ha deciso di entrare senza musica, per poi accomodarsi dinanzi un pianoforte e iniziare a suonare. Le ultime ad esibirsi, poi, sono state Ida, Francesca, Barbara, Prasanna, Erica e Valentina. A trionfare è stata Gloria. Al termine della sfilata, poi, Maria De Filippi ha salutato Tony e lo ha spiazzato decidendo di mandare un saluto anche a Jenny Guardiano, la sua fidanzata. Un gesto che la donna avrà sicuramente apprezzato moltissimo.

Gloria stupisce tutti in passerella con un’esibizione frizzante e sensuale come lei! Che voto le dareste? 😍 #UominieDonne pic.twitter.com/sEM4tBJt42 — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 29, 2024

Una corteggiatrice lascia il programma

Nell’ultima parte della puntata, invece, si è passati a Michele Longobardi. Il tronista, malgrado avesse dichiarato di non voler andare mai più a riprendere Amal, ha infranto la promessa e l’ha fatto. Questo ha fatto infuriare le altre corteggiatrici. Il giovane, inoltre, ha portato in esterna Mary, che ha anche baciato. A maggior ragione, la ragazza è rimasta estremamente delusa dal suo comportamento. La più adirata, però, è stata Veronica. La giovane ha ammesso di sentirsi usata e presa in giro dal tronista. Lui ha provato a rassicurarla e dissuaderla, ma lei non ne ha voluto sapere. Dopo un dibattito molto acceso, infatti, ha preso la decisione di andare via. Cosa succederà adesso? Ci sarà un ritorno, oppure la scelta è definitiva?