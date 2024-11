Nella puntata di oggi di Uomini e Donne si è partiti da Gemma Galgani e Fabio. Tra i due ci sono state delle incomprensioni. Successivamente, poi, si è parlato anche di altri esponenti, soprattutto del Trono Over, tra cui Mario Cusitore, Morena, Margherita, Barbara De Santi, Vincenzo e Ilaria.

Incomprensioni tra Gemma e Fabio a Uomini e Donne

La puntata dell’8 novembre di Uomini e Donne è cominciata con Gemma Galgani e Fabio. Nel corso di un’esterna, purtroppo, ci sono state delle incomprensioni dovute ad una canzone. I due hanno ascoltato il brano intitolato “Ora o mai più“, il cui testo è ricco di passione ed è piuttosto esplicito. Gemma, allora, ha creduto che Fabio fosse propenso ad andare oltre con lei, ma questo non è avvenuto, anzi. Fabio è “scappato” dalla stanza in cui si trovava insieme alla dama.

Lei, ovviamente, ci è rimasta abbastanza male e in studio si sono confrontati. Tina Cipollari ha colto la palla al balzo per attaccare Gemma di essere sempre la solita, ovvero, quella che va a letto con un uomo subito, anche al primo appuntamento. La Galgani si è arrabbiata ed ha invitato l’opinionista a non dire queste cose a Fabio. Ad ogni modo, dopo questo intoppo, i due hanno fatto la pace, sta di fatto che hanno ballato insieme una canzone di Sal Da Vinci molto “passionale” e nel mentre si sono scambiati anche dei baci.

Barbara smaschera Vincenzo, caos a UeD

Il blocco successivo è stato piuttosto movimentato. Margherita è uscita con William e tra i due c’è stato un bacio. Gli opinionisti, allora, hanno ironizzato sul fatto che Mario Cusitore fosse affranto da questa notizia. Questo ha generato una discussione tra la donna e il cavaliere. Successivamente, poi, è intervenuta anche Morena, che ha ammesso di non capacitarsi dei motivi che hanno spinto Mario a lasciarla. Tra i due, infatti, c’era stata anche un’intesa mentale, cose che Cusitore ha negato. Dinanzi questa ennesima polemica, Mario ha ammesso di stare seriamente pensando di abbandonare la trasmissione, ma alla fine non si è mosso di lì.

Vincenzo, invece, è uscito con Ilaria e Barbara De Santi non ha potuto fare a meno di intervenire. L’insegnante ha iniziato a mettere zizania tra i due. Nello specifico, ha accusato il cavaliere di aver parlato male di Ilaria con lei, al punto da definirla anche troppo rifatta al punto da non riuscire a capire quale sia la sua età. A seguire, poi, la donna ha addirittura detto che Vincenzo le abbia parlato male anche dello staff di Uomini e Donne, dagli opinionisti alla conduttrice. Lui, ovviamente, ha negato. Ilaria, allora, ha preso la parola dando della ridicola a Barbara e lei ha replicato insultandola e dandole della donna un po’ troppo frivola e insignificante.

Trono Classico UeD: lato inedito di Ciro

Passando al Trono Classico, invece, Martina De Ioannon è uscita con Ciro. Il ragazzo si è molto aperto con lei, raccontando dei dettagli della sua vita molto intimi e privati, come di quando suo padre perse il lavoro e lui si dovette dare da fare. Successivamente, poi, Ciro ha anche rivelato di essersi laureato, sta di fatto che ha regalato alla tronista una copia della sua tesi con tanto di dedica. Anche lei gli ha fatto un regalo per la laure, ovvero, una maglia con su scritto “Dottore nella parac**aggine“. Martina ha detto di essere rimasta molto contenta per aver visto un lato inedito di Ciro che non si aspettava esistesse. Gianmarco e Mattia sono rimasti molto male per l’avvicinamento tra la De Ioannon e Ciro.