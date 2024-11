Nella puntata del 6 novembre di Uomini e Donne si è partiti da Gemma Galgani e Fabio. La conoscenza tra i due sta davvero decollando, sta di fatto che hanno trascorso un’esterna molto romantica. Successivamente, però, si è parlato anche di altro e c’è stata una scenata da parte di Barbara De Santi. Ecco tutto quello che è successo.

La storia tra Gemma e Fabio decolla, delusione per Barbara

Era da tempo che Gemma Galgani non appariva così radiosa e solare in compagnia di un uomo. La puntata di oggi di UeD, infatti, è cominciata con un blocco dedicato alla donna e a Fabio. I due sono usciti insieme ed hanno passato dei momenti molto piacevoli, dove ci sono stati anche dei baci sulle labbra. Il bacio vero e proprio, però, non c’è ancora stato. Tina Cipollari ha iniziato a gufare questa storia ammettendo di credere che a breve lui mollerà la dama. Al termine del confronto, i due hanno ballato un mambo insieme.

Successivamente, poi, si è parlato di Barbara De Santi e di Vincenzo. Tra i due è scattato un bacio, ma lui ha ammesso di voler conoscere anche altre donne, sta di fatto che è uscito con Ilaria. Anche tra loro due ci sono stati dei baci, cosa che ovviamente non ha fatto piacere alla De Santi. In un primo momento, la donna ha cercato di mantenere la calma. La protagonista è rimasta molto delusa in quanto lui le aveva detto che non avrebbe baciato altre donne.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Barbara dà della poco di buono a Ilaria e poi scoppia in lacrime

Ilaria, dal canto suo, dovrebbe uscire anche con William, anche se ha ammesso di essere molto attratta da Vincenzo, e la cosa è reciproca. Barbara, allora, ha manifestato la volontà di interrompere la conoscenza, ma prima di farlo ha insultato Ilaria accusandola di passare da un letto ad un altro, alludendo al fatto che sia una poco di buono. Maria De Filippi è intervenuta redarguendo l’insegnante in quanto ha esagerato. Malgrado questo, però, Barbara ha ammesso di continuare ad essere della sua opinione e di reputare la sua rivale un po’ “frivola”.

Ad un certo punto del dibattito, poi, Barbara ha fatto gli occhi lucidi ammettendo che stava iniziando a credere a questa frequentazione, cosa che non le accadeva da tanti anni durante i quali aveva imparato a convivere con la sua “zitellagine”. Vincenzo, poi, ha sbottato contro la donna dandole della pesante e accusandola di volerlo cambiare a tutti i costi, cosa che a lui non piace. Le cose tra i due, così, si sono raffreddate. Alla fine Barbara è scoppiata in lacrime ed è tornata a sedersi dicendo di voler chiudere e di voler addirittura andare via dal programma. La conduttrice, poi, ha cercato di sdrammatizzare un po’ la faccenda “accusando” Barbara di essere troppo esagerata nelle reazioni considerando che tra i due c’è una semplice frequentazioni di poco tempo e non un fidanzamento di anni.

Michele spiazza Amal, Alessio la elimina

L’ultimo blocco della puntata, infine, è stato dedicato ad Alessio Pecorelli e Michele Longobardi. Quest’ultimo ha deciso di rivedere Amal, in quanto molto attratto da lui. Lei è apparsa contenta, sta di fatto che ha deciso di tornare a corteggiarlo. In settimana, poi, Michele le ha inviato anche un mazzo di rose rosse, cosa che ha lasciato tutti senza parole. Alessio, chiaramente, non ha accolto di buon grado tutta questa situazione, sta di fatto che ha manifestato la sua volontà di eliminare la corteggiatrice in maniera definitiva. Lei, così, è rimasta solamente per Michele.