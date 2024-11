Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 4 novembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 4 novembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, avete una forza sorprendente. Non suggerisco che potete eliminare d’un colpo tutti gli ostacoli affrontati negli ultimi mesi, ma avrete l’opportunità di dare priorità alle cose che realmente contano, come la famiglia, il focolare domestico, la carriera e l’amore.

Oroscopo del Toro

Cari amici del Toro, è il momento di trovare nuovi punti di riferimento, particolarmente dal lato economico. Se sei un imprenditore o possiedi un’azienda, potresti aver affrontato un periodo di turbolenza, principalmente tra il 22 ottobre e fino a ieri. Ora, c’è bisogno di una certa dose di pazienza per rimettere a posto le cose, compreso l’aspetto amoroso della tua vita.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, mantenere la serenità non sempre è un compito agevole. Mi domando cosa vi sia successo ieri, dato che la Domenica era caratterizzata da un ambiente piuttosto teso. Pertanto, quelli tra voi che stanno vivendo una situazione complessa potrebbero essersi lasciati andare a comportamenti esagerati. Al momento, è necessario cercare un po’ di pace.

Oroscopo del Cancro

Cancro, le costellazioni si trovano dalla tua parte. Sei consapevole che questa disposizione astrologica comporterà alcuni giorni di duro lavoro, ad esempio intorno a Mercoledì, quando la luna si ritroverà in una posizione contraria alla tua. Comunque, mi vengono in mente solo problemi tecnici, situazioni effimere. Non stiamo vivendo un momento che mette alla prova le tue doti. Forse, occorrerà superare qualche malinteso in campo amoroso.

Oroscopo del Leone

Con l’ausilio delle stelle propizie, Leone, le tue grandi aspettative non verranno deluse. Mi auspico che coloro in procinto di avanzare in carriera o di ottenere profitto possano già raccogliere notizie positive. Affronterai e trionferai in molteplici sfide, ma ricorda, non far passare in secondo piano l’affetto e i sentimenti.

Oroscopo della Vergine

La settimana per il segno Vergine si apre con qualche incertezza in più del solito. Mi pongo il quesito su cosa sia successo tra sabato e domenica, in quanto alcune situazioni di tensione si sono fatte più pronunciate. Vi consiglio di prediligere luoghi ed atmosfere rilassanti in questi giorni, dal momento che parecchio è impegnativo da affrontare.

Oroscopo della Bilancia

Come Paolo Fox, direi: “Le stelle sono favorevoli per i nati sotto il segno della Bilancia. Aspettatevi risultati positivi, soprattutto se avete presentato delle richieste specifiche nel passato. Questo è un periodo cruciale anche per gli affetti. L’universo incoraggia coloro che sono in cerca di amore a scoprire nuove prospettive”.

Oroscopo dello Scorpione

Come già sottolineato ieri, Scorpione, le tue profonde percezioni non ti abbandonano e gli amici sono lì per fornirti il sostegno di cui hai bisogno. Pertanto, attraverso una connessione potrai scovare un luogo di rilievo. Disponi di un compito importante da portare a termine ed i sentimenti rivestiranno un ruolo fondamentale.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, la configurazione delle stelle in questo periodo sembra lavorare esclusivamente a tuo favore. Con la Luna, Mercurio, e Venere che danzano nel tuo segno, potresti non poter ignorare la loro immensa influenza. Ebbene sì, Giove è in opposizione, e potrebbe presentarti delle sfide che potrebbero farti sentire fisicamente pesante. Tuttavia, stai dando il massimo e con un pizzico di determinazione, l’eccellenza è a portata di mano. Già da ieri dovresti aver avvertito un risveglio, specialmente per quanto riguarda la sfera amorosa.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, un’opportunità di successo si sta profilando all’orizzonte e tu non dovresti lasciartela scappare. Per fortuna, Marte non ti contrasta più, quindi qualunque difficoltà tu abbia avuto, o qualunque persona abbia cercato di ostacolarti, non avrà più alcuna influenza su di te. Il firmamento ti presenta addirittura un bellissimo aspetto positivo per l’amore, infatti a partire dall’11 Venere entrerà nel tuo segno. Se stai cercando la persona giusta, guarda bene intorno a te, specialmente se ti trovi da solo da un po’ di tempo.

Oroscopo dell’Acquario

Bene, Acquario! Dopo l’agitazione dei primi giorni di novembre, ora senti un certo allentamento. L’amore e le relazioni amichevoli promettono notevoli progressi. Tuttavia, dobbiamo essere attenti a non mettere troppo sotto pressione il nostro fisico, Marte è in opposizione. Esprimiamo il nostro impegno esclusivamente nei progetti che ci appassionano e sono meritevoli di essere portati avanti.

Oroscopo dei Pesci

Il segno zodiacale dei Pesci sente l’esigenza di evadere, di ritrovare un angolo di pace dove poter riflettere. Le dinamiche in famiglia e nelle relazioni interpersonali sono alquanto nebulose, ma il cambiamento bussa alla porta a partire da domani.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.