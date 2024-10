La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con un blocco dedicato a Cristina Tenuta. la donna è stata presa di mira da Tina Cipollari. Successivamente, poi, si è parlato anche di Mario Cusitore e non sono mancati i momenti concitati. Ecco cosa è successo.

Cristina Tenuta messa alle strette da Tina Cipollari a Uomini e Donne

Nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne Maria De Filippi ha chiamato Cristina Tenuta a centro studio. Per la donna erano arrivati due nuovi cavalieri che lei ha deciso di conoscere. Quest’oggi, però, ha chiuso con entrambi dicendo di non essere attratta da nessuno dei due. Dinanzi queste parole Tina Cipollari ha sbottato ed ha accusato la dama di avere qualcuno al di fuori del programma. Di uomini per lei ne arrivano sempre molti e non è possibile che non gliene piaccia nemmeno uno.

Della stessa opinione è stato anche Gianni Sperti, il quale ha detto che, se non riesce a trovare nessuno né dentro né fuori Uomini e Donne, evidentemente è lei ad avere un problema. La dama, ha replicato dicendo che se qualcuno non le piace a primo impatto preferisce non perderci tempo. A gonfie vele, invece, va la conoscenza tra Alessio Pili Stella e Prasanna.

Gianni ha qualcosa da dire a Cristina… #UominieDonne pic.twitter.com/vKwXRgQbGN — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 29, 2024

Mario Cusitore smaschera Margherita a UeD

Spazio poi a Mario Cusitore e Margherita. I due sono usciti, tuttavia, a lui sono sorti dei dubbi sulla sincerità dei suoi sentimenti in quanto lei rimarcava il fatto di far parte di UeD durante una serata a cui c’erano anche personaggi famosi, come Valeria Marini. A suo avviso, infatti, è nel programma solamente per visibilità. Tina, però, non ha condiviso il suo pensiero, sta di fatto che lo ha accusato di aver trovato solamente un pretesto per interrompere la conoscenza in quanto a lui lei non piace. Il pubblico in studio è apparso schierato dalla parte dell’opinionista. Ad ogni modo, la loro conoscenza pare sia giunta al termine in quanto non sono riusciti a trovare un punto di incontro.

In merito a Morena, invece, Mario ha ammesso che fino a ieri avrebbe voluto telefonare alla donna. Tuttavia, a causa del comportamento che lei ha assunto oggi in puntata, ha deciso di ripensarci. Durante il blocco, poi, Cusitore ha anche esternato un suo disagio casato dal fatto che ha perso il lavoro e quindi si sente fallito. Alla fine, poi, Morena ha chiesto di ballare con lui e il cavaliere ha accettato.

Ecco perché Mario e Margherita ieri sera non si sono visti! #UominieDonne pic.twitter.com/J5M997CJG4 — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 29, 2024

Trono Classico: Francesca manda via un corteggiatore, Alessio litiga con Jenny

A seguire, poi, Ciro e Martina De Ioannon hanno avuto un piccolo screzio, mentre Francesca Sorrentino ha eliminato un corteggiatore in quanto ha letto un suo labiale durante la scorsa puntata di UeD in cui le ha dato della matta. Per contro, invece, è uscita con Gianmarco con il quale si è trovata molto bene e a suo agio. Alessio Pecorelli, dal canto suo, è andato da Jenny in esterna per chiarire dopo il disguido avuto nel corso della precedente puntata. Le cose, però, non sono andate esattamente nel modo sperato in quanto i due hanno discusso ulteriormente.