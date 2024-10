In questo periodo sono trapelate svariate segnalazione su Mario Cusitore e sul fatto che il cavaliere di Uomini e Donne si sia fidanzato. Il giovane è stato avvistato in più occasioni con una ragazza, ma di chi si tratterebbe? In queste ore sono trapelate delle notizie decisamente interessanti a riguardo.

Mario Cusitore sempre più intimo con una donna fuori da UeD

Mario Cusitore si è davvero fidanzato fuori da Uomini e Donne? Il ragazzo fa ancora parte del parterre del Trono Over, dove sta conoscendo diverse donne, con cui ha avuto anche dei rapporti intimi. Ad ogni modo, sembrerebbe che queste non siano le uniche conoscenze che sta intrattenendo il napoletano. In questi giorni è stato avvistato in compagnia di una ragazza.

Proprio nel corso di questo fine settimana, poi, Mario è stato beccato all’interno di un locale sempre appiccicato ad una donna dai capelli scuri e la frangetta. I due, stando a quanto emerso dalla segnalazione, sarebbero stati tutto il tempo avvinghiati e vicini, anche se non si è parlato di alcun bacio. In ogni caso, dalla foto pubblicata, si evince che tra i due ci sia una certa confidenza e complicità.

Ecco chi sarebbe la nuova fidanzata di Mario

Dopo un po’ di tempo dalla diffusione di questa segnalazione, poi, ne è trapelata anche un’altra dalla quale si evincono delle interessanti informazioni in merito alla donna avvistata con Mario. Lei pare si chiami Martina Varriale e non sembra essere una persona famosa nel mondo dello spettacolo e della televisione.

Ad ogni modo, per il momento Cusitore non ha proferito parola sulla faccenda. Mario non è intervenuto né per confermare né, tanto meno, per smentire queste segnalazioni sul suo conto che, ormai, si stanno facendo sempre più consistenti grazie al supporto di immagini. Intanto, oggi e domani saranno effettuate due registrazioni di Uomini e Donne, non resta che attendere per vedere se ci saranno delle novità sul cavaliere nelle prossime puntate di UeD.