Il lupo perde il pelo ma non il vizio, questo è proprio il caso di dirlo. Mario Cusitore, infatti, pare ci sia cascato di nuovo. Dopo tutte le segnalazioni trapelate quando corteggiava Ida Platano a Uomini e Donne, anche adesso stanno trapelando indiscrezioni alquanto compromettenti sul suo conto. Pare, infatti, che il cavaliere stia avendo dei flirt anche al di fuori del programma.

Le segnalazioni su Mario Cusitore

Maria De Filippi ha sempre avuto una sorta di debole per Mario Cusitore, al punto da perdonargli qualunque marachella a scapito di altri protagonisti che, invece, per cose anche meno gravi, sono stati asfaltati. Ad ogni modo, adesso pare che la musica sia cambiata. Di recente, infatti, stanno trapelando delle segnalazioni piuttosto pesanti sul cavaliere.

L’influencer Deianira Marzano ha riportato le testimonianze di alcune persone che la seguono, le quali hanno dichiarato di aver beccato Mario in compagnia di altre donne, ma non è tutto. La stessa Deianira ha detto di essere a conoscenza del fatto che Cusitore stia sentendo anche una sua fan.

Mario lascia Uomini e Donne? Gli indizi

C’è da dire che, in quanto single, Mario è liberissimo di sentire e frequentare chi vuole, tuttavia, trovandosi al Trono Over di Uomini e Donne, le sue conoscenze dovrebbero rientrare solamente in quelle inerenti il programma. Nel momento in cui qualcuno inizia a sentire e vedere persone lontano dal talk show, infatti, non può più continuare a prendervi parte.

Questo è stato ad esempio il caso di Ernesto Russo, che nella scorsa edizione di UeD fu mandato via proprio perché emersero delle segnalazioni di questo tipo, che lui confermò. Ebbene, pare che la stessa sorte possa toccare anche a Mario. Nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne, infatti, il cavaliere non era presente, cosa piuttosto strana considerando che attualmente, nelle puntate di UeD che stanno andando in onda, è spesso al centro dell’attenzione. Questo, dunque, sta spingendo sempre di più a credere che la “protezione” di Maria su di lui sia terminata.