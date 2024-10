In questi giorni Javier Martinez non sta facendo altro che pensare e parlare di Shaila Gatta all’interno della casa del Grande Fratello. Le cose che la donna gli ha detto durante la scorsa puntata del programma lo hanno turbato profondamente, pertanto, adesso il ragazzo sta formulando delle ipotesi su quello che potrebbe accadere. Nel frattempo, i suoi compagni d’avventura stanno facendo il possibile per aprirgli gli occhi.

Le ipotesi di Javier Martinez sul ritorno da lui di Shaila Gatta al GF

Javier Martinez pare sia ancora molto preso da Shaila. In questi giorni sta molto pensando a lei, e sta anche cambiando molte volte opinione sul modo in cui si comporterà nel momento in cui la incontrerà di nuovo. Ebbene, in queste ore ha cambiato nuovamente idea. In particolar modo, sfogandosi con alcuni coinquilini, tra cui Luca Giglioli, Jago Garcia e Amanda Lecciso, il concorrente ha fatto capire palesemente di essere ancora preso dalla Gatta. Proprio per tale motivo, si è interrogato su cosa farebbe se lei dovesse ritornare da lui pentita.

Ebbene, Martinez ha fatto intendere chiaramente che la perdonerebbe, mentre i suoi coinquilini lo hanno esortato a non fidarsi. Il più critico è stato soprattutto Giglio, il quale ritiene che non ci siano basi solide per costruire un rapporto duraturo in quanto ci sono state troppe indecisioni da parte di lei.

Javier fa una confessione su Shaila e Lorenzo: la pesante batosta in arrivo

Nel corso dello sfogo con i compagni d’avventura, questi ultimi hanno accusato Shaila di non essere molto sincera e limpida in quanto non ha voluto ammettere di aver baciato Javier. Secondo molti, la ragazza continuerà a mantenere questa linea anche durante la puntata del GF di lunedì prossimo. Ebbene, questo sarebbe un suo grande errore in quanto, il minimo che potrebbe fare per Martinez è essere sincera.

In seguito, poi, Javier Martinez ha anche ribadito di credere che a Shaila Gatta non piaccia Lorenzo Spolverato, in quanto gli ha sempre detto questo. Per tale ragione, non immagina affatto quello che, in realtà, è successo tra i due al di fuori della casa del GF italiano. Per il ragazzo, purtroppo, è in arrivo una cocente delusione. Lunedì prossimo, infatti, apprenderà che Shaila e Lorenzo si siano dati alla pazza gioia all’interno della casa del Gran Hermano. Come reagirà? Manca poco per scoprirlo.