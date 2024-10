In queste ore, Javier Martinez si è lasciato andare a delle riflessioni in merito a quanto accaduto nel corso della precedente puntata del Grande Fratello tra lui e Shaila Gatta. Ancora turbato per le parole della donna, il giovane si è sfogato con Helena Prestes, a cui ha rivelato di aver preso una decisione in merito a quel che farà nel momento in cui si troverà nuovamente dinanzi la Gatta.

Javier Martinez annuncia la sua decisione: che farà quando rivedrà Shaila Gatta al GF

Grande attesa per il ritorno di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato nella casa del Grande Fratello italiano. Il tutto accadrà nella puntata di lunedì 28 ottobre. I concorrenti, però, non sono al corrente di questo, in quanto credono che, in realtà, i due siano stati definitivamente eliminati durante la puntata del GF di lunedì scorso.

Ad ogni modo, gli inquilini immaginano che prossimamente avranno dei confronto con Shaila e Lorenzo. Soprattutto Javier Martinez ha iniziato a pensare a come si comporterà nel momento in cui si ritroverà di nuovo faccia a faccia con quella che crede essere un’ex coinquilina. Parlando con Helena Prestes, Javier ha ammesso di essere ancora scosso per le parole dette dalla Gatta e il modo in cui l’ha liquidato. Fino a questo momento, il suo unico obiettivo era smascherarla e metterla in difficoltà. Adesso, invece, la sua opinione è cambiata. Javier ha ammesso di non avere più intenzione di attaccare Shaila, in quanto ha troppo rispetto per le donne, quindi, non vuole mettere la giovane in difficoltà.

La reazione di Helena Prestes e la ritrovata serenità di Javier

Alla luce di queste dichiarazioni, dunque, Javier ha dato dimostrazione di essere un vero signore. Ad ogni modo, Martinez ha svelato di augurarsi che Shaila almeno abbia il coraggio di raccontare la verità su quello che è accaduto tra di loro smettendola di recitare. Helena ha ascoltato con partecipazione lo sfogo del suo compagno d’avventura ed è apparsa molto colpita dalle sue parole. Anche secondo la Prestes questo è l’atteggiamento giusto da adoperare.

La modella, poi, si è complimentata con il coinquilino e si è detta felice di questo suo cambio di comportamento e di umore. Dopo aver trascorso dei giorni davvero infernali, sembra che poco alla volta il giovane stia riuscire a ritrovare la serenità e la pace interiore che sembrava aver perso. Ad ogni modo, riuscirà davvero a rispettare quanto detto nel momento in cui si ritroverà Shaila nella casa e, peraltro, scoprirà anche quello che è accaduto con Lorenzo al GF spagnolo? Vedremo.