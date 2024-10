Lo sbarco al Grande Fratello spagnolo di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sta generando un certo sgomento. I due ragazzi, non appena hanno varcato la soglia della casa, hanno subito iniziato a dare luogo ad uno show, parlando delle dinamiche che li vedono protagonisti nel GF italiano. I loro comportamenti hanno subito generato dei sospetti nei concorrenti spagnoli che, infatti, hanno messo in dubbio la loro onestà. Al di là di questo, però, i due sono apparsi subito super complici e affiatati da quando hanno messo piede in terra spagnola. La loro sintonia è stata così evidente e forte al punto da ipotizzare che siano stati a letto insieme.

Scoppia la passione tra Shaila e Lorenzo al GF spagnolo: le confessioni di lui

Shaila e Lorenzo hanno davvero fatto l’amore all’interno della casa del Grande Fratello spagnolo? Questa è la notizia che sta spopolando in queste ore. Pare, infatti, che alcuni concorrenti del reality show abbiano notato dei movimenti piuttosto strani ed equivoci sotto le coperte tra i due, ma non è tutto. Anche durante il giorno Spolverato e la Gatta sembrano non riuscire a togliersi le mani da dosso, cosa che in Italia non accadeva certamente.

A rendere il tutto ancora più esplicito, poi, è stato direttamente il ragazzo. Lorenzo, infatti, chiacchierando con i nuovi coinquilini temporanei, ha ammesso che in tante settimane di convivenza al GF italiano tra lui e Shaila non sia mai successo “nulla”, mentre ora, in una notte al GF spagnolo, è successo “tutto”. Insomma, sembra proprio che, ormai, tra i due sia scoppiata la passione, pertanto, non resta che attendere il loro ritorno in Italia per scoprire quali saranno le reazioni di Javier Martinez ed Helena Prestes a tutto questo.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Che donna che per lavoro ci fa sesso tocca il pacco ecc..con il senno di poi Javi si è salvato e quando uscirà se ne renderà conto ma anche dentro la casa capirà.. shaila è degna di Lorenzo, e cmq Lollo sarà sempre il secondo — Iolanda Della pace (@IolandaPac42993) October 24, 2024

Maica Benedicto sparisce dal GF italiano: cosa è successo?

Nel frattempo, c’è da segnalare anche un’altra cosa. Questa notte, l’ospite spagnola all’interno della casa del GF italiano, pare si sia chiusa in confessionale per diverso tempo, per non uscirne più. Solo a distanza di alcune ore, poi, i profili social ufficiali del programma hanno diramato la notizia secondo la quale Maica Benedicto ha lasciato la casa del Grande Fratello per fare ritorno in spagna.

Ad ogni modo, la sua uscita di scena, prima del previsto e anche senza i dovuti saluti ai suoi coinquilini. ha generato un certo sgomento. Sul web, intanto, si stanno facendo delle ipotesi. Alcuni ritengono che la giovane sia stata mandata via per aver commesso qualche violazione del regolamento, ma al momento sono solo supposizioni.