L’uscita dalla casa del Grande Fratello di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta ha generato non poco sgomento. Ricordiamo, però, che i due non sono stati realmente eliminati, ma sono volati al GF Spagnolo, dove trascorreranno lì una settimana. I concorrenti, però, sono ignari di tutto ciò, pertanto, nella notte ci sono stati diversi sfoghi, tra cui quello di Helena Prestes. La giovane ha fatto delle confessioni inedite sul suo ex coinquilino.

Le confessioni di Helena Prestes su Lorenzo Spolverato dopo la sua uscita dal GF

Questa notte, nella casa del Grande Fratello Helena Prestes ha avuto uno sfogo. Durante la puntata di ieri i concorrenti hanno appreso dell’uscita di Lorenzo Spolverato. La modella è rimasta spiazzata, in quanto non credeva minimamente che il giovane potesse perdere al televoto. Per tutto il tempo, infatti, non ha fatto altro che chiedere se fosse uno scherzo, e anche dopo la diretta ha continuato a sperare in un ritorno di Lorenzo.

Ad ogni modo, gli inquilini hanno deciso di smorzare un po’ il clima triste facendo una cena con tanto di brindisi alla nuova arrivata Maica Benedicto. Durante il pasto, però, Helena ha avuto uno sfogo. La ragazza ha voluto dedicare qualche parola a Lorenzo e, nello specifico, con la voce rotta dal pianto, ha detto di credere che in tanti non abbiano compreso come sia fatto davvero il ragazzo. La protagonista ha ammesso di aver capito di essersi innamorata di lui, ragion per cui sta facendo molto fatica a digerire la cosa.

La stoccata a Iago Garcia, che ignora la coinquilina

Durante il suo sfogo su Lorenzo, Helena ha anche lanciato una stoccata a Iago Garcia, con cui Spolverato non è mai andato molto d’accordo. Nello specifico, ha detto che, molto probabilmente, il 27enne è stato l’unico a capire davvero di che pasta fosse fatto l’attore. In ogni caso, tutti i concorrenti hanno voluto spegnere ogni tipo di polemica sul nascere, sta di fatto che hanno ignorato le provocazioni della donna e si sono limitate a fare un brindisi alla salute di Shaila e Lorenzo.

Ad ogni modo, a lasciare particolarmente colpiti è il fatto che la Prestes abbia ammesso di nutrire un forte sentimento per Spolverato, cosa che fino a questo momento aveva invece negato. Quando la prossima settimana in giovane tornerà in casa, dunque, che cosa succederà? Come reagirò alle parole della coinquilina? Non resta che attendere la prossima puntata del GF.