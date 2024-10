Il pubblico italiano è ormai abituato ad entrare in un turbine di emozioni durante ogni puntata del Grande Fratello, eppure questa edizione sembra pronta a stupire ogni volta di più. La nona serata è stata particolarmente movimentata, come si prevedeva già dalle prime anticipazioni che circolavano.

Dopo tanta attesa è stata finalmente rivelata l’identità dei gieffini che hanno preso il volo per la Spagna, mentre un nuovo ingresso sconvolgerà le dinamiche in casa. Nel frattempo, un’altra pagina è stata scritta nel quadrilatero amoroso, mentre per qualcuno il cuore si è spezzato in diretta. Scopriamo i momenti imperdibili di questo appuntamento.

Grande Fratello 18, nona puntata: Yulia incontra il fidanzato Simone

La nona puntata del GF 18 andata in onda su Canale 5 è iniziata, si può dire, col botto. Dopo un primo faccia a faccia tra donne capitanato da Jessica e Yulia, proprio quest’ultima è stata protagonista di uno spezzone di grande intensità. Dopo il grande avvicinamento della ragazza al coinquilino Giglio, è apparso inevitabile un confronto con l’uomo che la aspettava fuori dalla casa, Simone.

Il fidanzato è giunto di fronte a lei, lasciando il pubblico molto colpito dalla grande maturità ed eleganza con cui ha affrontato il suo faccia a faccia. Con toni calmi e pacati ha chiesto alla gieffina di togliere l’anello da lui regalato a causa della troppa delusione, ma allo stesso tempo non ha esitato a difenderla di fronte alle parole di Beatrice Luzzi. Lei d’altro canto, non è riuscita a replicare, restando impietrita e cercando di far comprendere che si trova in un contesto particolare. Non è chiaro dunque, quale sarà il futuro di questa coppia.

Grande Fratello 18, nona puntata: Shaila spezza il cuore di Javier

Sembrava finalmente che Shaila Gatta avesse preso una direzione nella vicenda che la vedeva coinvolta da una parte con Javier e dall’altra con Lorenzo. Con quest’ultimo, i chiarimenti avevano portato alla decisione di mantenere un’amicizia, mentre con l’altro tutto lasciava presagire che qualcosa di più stesse nascendo. Peccato però, che di fronte all’esito del televoto che ha visto arrivare proprio Shaila e Lorenzo a rischio di (finta) eliminazione, lei si sia lasciata andare ad una dichiarazione inaspettata.

“Aspetterai Javier fuori dalla casa?”, ha chiesto Alfonso Signorini, ricevendo come risposta un “No”. Incontenibile la delusione del pallavolista, che ha rivelato di essere molto sorpreso soprattutto a seguito di quanto accaduto tra i due in momenti di intimità sotto le coperte. Non da meno è stato Lorenzo, che ha affermato di preferire Shaila rispetto ad Helena. Qualcosa però, stava per cambiare nuovamente.

Grande Fratello 18, nona puntata: due concorrenti volano in Spagna

Si è parlato molto dello “scambio” di concorrenti con il Gran Hermano, la versione spagnola del Grande Fratello. Il reality show quest’anno ha voluto inserire questo elemento di novità, spedendo due gieffini all’estero per un tempo limitato. In compenso nel GF italiano è stata accolta la concorrente Maica, proveniente appunto dalla Spagna, che non dovrà rivelare nulla di questo gemellaggio.

Il televoto dunque ha portato a scoprire i preferiti, a cui è stato fatto credere (nonostante molti dubbi), che fossero in realtà eliminati. Ha raggiunto per primo lo studio Lorenzo Spolverato, seguito subito dopo da Shaila Gatta. La coppia si è ritrovata di fronte ad Alfonso Signorini, che ha poi rivelato la sorpresa. Con tanto di valigie in mano i gieffini sono partiti con enorme gioia per la loro nuova avventura spagnola, mentre tanti immaginano già una situazione da viaggio di nozze. Cosa accadrà tra i due nel Gran Hermano?

Grande Fratello 18, nona puntata: immunità e nomination

Le novità hanno lasciato posto come sempre alle incombenze più formali. A fine serata il conduttore ha rivelato i nomi dei gieffini che hanno conquistato l’immunità in quanto preferiti dagli stessi compagni. Questa volta è toccato ad Enzo Paolo Turchi e le Non è la Rai. Cesara Buonamici ha scelto poi di salvare Yulia, mentre la decisione di Beatrice Luzzi è ricaduta su Clayton Norcross.

Le nuove nomination, in realtà, sono state piuttosto compatte. In molti hanno votato Helena Prestes, che è finita al prossimo televoto insieme a Iago, Amanda, Giglio, Jessica e Mariavittoria. In attesa di venire a conoscenza di quale sarà il destino dei concorrenti in Spagna e di quelli in Italia, non resta che scoprire come rivivere le emozioni della nona puntata con la replica del Grande Fratello.