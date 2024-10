Oggi a Uomini e Donne si è parlato di Trono Over, dove c’è stato un colpo di scena per Mario Cusitore e Margherita, e anche di Trono Classico. Con particolare riferimento a quest’ultimo, Martina De Ioannon ha avuto uno sfogo inatteso che nessuno si aspettava.

Martina attacca Ciro a Uomini e Donne

Nella messa in onda di oggi di Uomini e Donne, Martina De Ioannon ha avuto un crollo inaspettato. La ragazza si è accomodata al centro dello studio ed ha subito preso di mira il corteggiatore Ciro. Nello specifico, nel ripensare a quanto accaduto durante le scorse puntate, la giovane ha notato dei comportamenti del ragazzo che non le sono piaciuti.

In particolar modo, la protagonista ha svelato di credere che, in realtà. Ciro sia a UeD solamente per fare show e per attirare su di sé le telecamere. Ne è una prova il fatto che, ogni volta che si trova a centro studio, fa delle battute con Maria De Filippi, o anche la scelta di ballare con Amal in una precedente occasione. Ciro si è difeso dicendo alla tronista che fosse in errore e che, in realtà, lui ha invitato Amal a ballare in quanto era rimasto male che lei avesse scelto di ballare con Gianmarco.

La De Ioannon ha un crollo a causa di Temptation Island

Ad un certo punto, poi, Martina si è fatto portare dell’acqua, in quanto molto turbata e tesa, e poi è scoppiata in lacrime. La giovane ha detto ha fatto una digressione sul suo passato e sulla sua esperienza a Temptation Island. A tal riguardo, ha ammesso di aver accettato di fare la tronista a UeD anche per far ricredere le persone su di lei. Nel reality show, purtroppo, non ne è uscita benissimo, ragion per cui è stata, ed è tutt’ora, molto attaccata sul web. Sperava, dunque, che grazie a Uomini e Donne avrebbe potuto far ricredere tutte le persone sul suo conto.

Fino a questo momento, però, non sembra stia riuscendo molto nel suo intento, sta di fatto che gli insulti stanno continuando. Malgrado sia una ragazza forte e con le spalle larghe, Martina ha ammesso che anche lei ha dei momenti di fragilità e questo è uno di quelli. Lo studio ha cercato di rincuorarla con un applauso. Anche Gianni Sperti e Maria De Filippi hanno provato a supportare la giovane invitandola a non dare troppo peso a quello che viene detto sui social. Successivamente, poi, la ragazza è uscita in esterna con Gianmarco, con cui si è trovata molto bene, e anche con lui ha avuto un crollo esternando il suo malessere. Con il tempo, dunque, riuscirà la De Ioannon a liberarsi del fardello della precedente esperienza vissuta a Temptation Island?