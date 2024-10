Sabato 19 e domenica 20 ottobre, torna su Canale 5 l’appuntamento con “Verissimo“, il talk show condotto da Silvia Toffanin. Anche questo weekend, il programma offrirà al pubblico un ricco parterre di ospiti, tra interviste esclusive e racconti emozionanti.

Sabato 19 ottobre: Asia Argento e gli altri ospiti

La puntata di sabato, in onda alle 16:30, vedrà come protagonista una delle figure più controverse e affascinanti del panorama italiano: Asia Argento. L’attrice si racconterà in un’intervista intensa e personale, esplorando aspetti inediti della sua vita professionale e privata.

Oltre ad Asia Argento, ci sarà un emozionante incontro con Stefania Picasso, vedova di Franco Gatti, storico membro del gruppo musicale “I Ricchi e Poveri”, che condividerà i suoi ricordi legati al marito e alla loro vita insieme. Non mancherà il carisma di Antonella Elia, famosa per la sua forte personalità, e il racconto senza filtri di Alessandro Basciano, volto noto della televisione.

Infine, per i fan delle serie TV, arriverà Melis Sezen, direttamente dalla serie “La rosa della vendetta”, dove interpreta il personaggio di Deva, portando con sé tutto il fascino del mondo delle soap turche.

Domenica 20 ottobre: Diletta Leotta e tanti volti noti della TV

Domenica alle 16:00, Silvia Toffanin ospiterà in esclusiva Diletta Leotta, che parlerà del suo attuale momento d’oro, in vista del suo debutto alla conduzione della nuova edizione di “La Talpa“, in arrivo su Canale 5.

Sempre nella puntata di domenica, ci sarà spazio per le tre protagoniste del “Grande Fratello“: Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli, che racconteranno la loro esperienza nel reality più famoso d’Italia.

Gli amanti della musica non potranno perdersi l’intervento di Anna Tatangelo, Mietta e Lola Ponce, che, insieme, rappresentano tre dei sei capisquadra di “Io Canto Generation”, la trasmissione musicale che sta conquistando il pubblico italiano.

Tra gli ospiti più attesi ci sarà anche Riccardo Fogli, alla vigilia del suo 77esimo compleanno, che sarà in studio con la moglie Karin e la loro figlia Michelle, per un toccante ritratto di famiglia.

Un altro momento famigliare sarà quello con l’ex pugile Clemente Russo, accompagnato dalla moglie Laura Maddaloni e dalle loro tre figlie, pronti a raccontare la loro vita familiare e professionale.

A chiudere la puntata, un’intervista intima con Virginia Mihajlović, figlia del grande allenatore di calcio Siniša Mihajlović, che si aprirà su temi personali e sulla sua esperienza di giovane mamma.