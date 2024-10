L’attesa sta per finire. Giovedì 17 ottobre andrà in onda su Sky e in streaming su NOW l’ultimo appuntamento con le selezioni di X Factor 2024: gli Home Visit. Questa fase finale delle selezioni rappresenta il momento decisivo in cui i 4 giudici, Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi, dovranno scegliere i 12 concorrenti ufficiali che parteciperanno ai Live Show, al via il 24 ottobre.

L’atmosfera intima degli Home Visit

Dopo le emozionanti Audizioni e il serrato Bootcamp, che hanno portato alla selezione di 16 concorrenti (4 per ogni giudice), il percorso di selezione arriva al suo culmine. Gli Home Visit non sono solo una prova finale, ma un momento di profonda riflessione sia per i concorrenti che per i giudici. Per due giorni, i talenti selezionati vivranno insieme ai propri giudici in una casa di campagna, in un’atmosfera lontana dal caos degli studi televisivi. Questo contesto più intimo permetterà ai concorrenti di esibirsi davanti ai giudici in modo personale e confidenziale, senza la pressione del pubblico.

È un’occasione unica per i giovani artisti di mostrare una volta di più il loro valore, stabilendo un rapporto di fiducia e armonia con i loro mentori. D’altro canto, per i giudici sarà un momento cruciale per approfondire la conoscenza dei ragazzi e prendere la decisione più difficile: lasciare a casa uno dei quattro talenti che hanno scelto fino a questo punto.

Le squadre in gara

Ogni giudice affronterà il proprio gruppo di talenti per decidere chi porterà ai Live Show. Achille Lauro ritroverà i Patagarri, quartetto swing milanese, Lorenzo Salvetti, giovane cantautore veronese, Les Votives, band rock emergente e Ibrahim Guiblawi, in arte Ibra, 28enne di origine tunisina.

Jake La Furia rivedrà i Potara, duo rap da Viterbo, Francamente, nome d’arte di Francesca Siano, giovane cantante torinese residente a Berlino, The Foolz, quintetto rock veronese e Elmira Marinova, 17enne bulgara di Sofia.

Manuel Agnelli incontrerà nuovamente Danielle, cantautore polistrumentista di Pesaro, i Punkcake, band punk di Arezzo, Beatrice Fita, cantautrice della provincia di Como e Mimì Caruso, giovane artista di Monza.

Paola Iezzi, infine, dovrà decidere tra Pablo Murphy, cantautore italo-scozzese, il duo electro Frammenti, Laura Fethau, cantautrice e performer di Pordenone e Dimensione Brama, band romana composta da sette elementi.

Un passo verso i Live Show

Dopo questo ultimo scoglio, si delineeranno i 12 concorrenti che parteciperanno ufficialmente ai Live Show, la fase più attesa di X Factor, in partenza il 24 ottobre. Solo un concorrente per giudice verrà eliminato, rendendo ancora più emozionante questa fase delle selezioni. Gli Home Visit saranno dunque decisivi per determinare chi riuscirà a conquistare il palco di X Factor 2024 e avere la possibilità di vincere questa edizione dello show musicale.