Ieri è andata in onda la penultima puntata di Temptation Island. In tale occasione sono stati affrontati ben tre falò di confronto, ovvero, quello tra Titty e Antonio e quello tra Mirco e Giulia e, infine, anche quello tra Milly e Michele. In gioco, dunque, è rimasta solo una coppia, ovvero, quella formata da Federica e Alfonso. Proprio su di loro, in queste ore sono trapelate delle segnalazioni.

Cosa accadrà tra Federica e Alfonso a Temptation Island? Spuntano segnalazioni

A Temptation Island resta da capire solo quali siano le sorti di Federica e Alfonso. La coppia, stando ad alcune indiscrezioni trapelate sul web, sembra abbia preso la decisione di interrompere la relazione, che va avanti da moltissimi anni. Il loro allontanamento è stato causato da un avvicinamento tra la ragazza e il tentatore Stefano. I due, infatti, potrebbero prendere la decisione di frequentarsi anche al di fuori.

Proprio sul conto dei due ragazzi, sono trapelate delle segnalazioni. In merito a Federica, è emersa una voce secondo la quale sembrerebbe che la ragazza stesse frequentando il cugino di Titty. In realtà, però, questo pettegolezzo è stato smentito, ed è stato sostituito da un altro, ovvero, il possibile ingresso nella casa del Grande Fratello da parte della ragazza. Ma non è tutto. Federica pare abbia partecipato anche ad una registrazione di Uomini e Donne in cui avrebbe raccontato di essere felice insieme con Stefano. La coppia avrebbe ricevuto gli apprezzamenti di Gianni Sperti,

Chi potrebbe sbarcare al Grande Fratello e cosa è emerso

Federica Petagna potrebbe essere tra le prossime concorrenti di questa edizione del GF, ma non è tutto. Insieme a lei potrebbe entrare anche il tentatore Stefano Tediosi. In questo modo, sicuramente si verranno a creare delle nuove dinamiche che coinvolgerebbero anche Alfonso.

Questi, però, non sono gli unici protagonisti su cui Alfonso Signorini avrebbe messo gli occhi. Nello specifico, infatti, il conduttore sembrerebbe essere intenzionato ad includere nel cast anche il trio formato da Anna, Alfred e Sonia. Al momento, però, nessuna di queste indiscrezioni è stata confermata. Bisogna innanzitutto attendere la fine di Temptation Island, prevista per martedì 22 ottobre, e poi si potrà capire cosa succederà davvero.