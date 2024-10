I tentativi di inglobare al Grande Fratello ex volti di Temptation Island non sono andati a buon fine, almeno per quanto riguarda la scorsa edizione del reality show incentrato sulle tentazioni. Molto probabilmente, però, Alfonso Signorini sta pensando di puntare sui concorrenti dell’edizione ancora in corso. Nello specifico, sembrerebbe intenzionato ad incontrare tre persone. Ecco di chi si tratta.

Ecco chi sono i tre concorrenti di Temptation Island che potrebbero sbarcare al GF

Nella casa del Grande Fratello potrebbero presto sbarcare tre volti che il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di conoscere in queste settimane. Stando ad alcune indiscrezioni trapelate mediante i social dal profilo Instagram di Amedeo Venza, sembrerebbe che il conduttore del programma abbia puntato gli occhi su tre persone dell’edizione in corso di Temptation Island, ovvero, Alfred, Anna e Sofia.

Loro tre sono quelli che, forse, più di tutti hanno disseminato il caos all’interno del programma. La scorsa puntata si è conclusa con la richiesta reciproca di falò di confronto per Anna e Alfred, in quanto quest’ultimo ha baciato la tentatrice Sofia. Nella prossima puntata, infatti, assisteremo all’epilogo definitivo, anche se sono trapelate delle indiscrezioni.

Quando potrebbero avvenire gli incontri e la reazione del web

Secondo quanto emerso, sembrerebbe che, nel momento in cui tutte le puntate di Temptation Island verranno trasmesse e, di conseguenza, il reality show verrà archiviato fino al prossimo anno, il conduttore del Grande Fratello potrà incontrare i tre personaggi sopracitati, nella speranza di dare vita ad un nuovo triangolo amoroso nel suo programma in grado di tenere alto l’interesse dei telespettatori.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

La notizia sta generando un certo sgomento sul web. In tanti, specie gli amanti del trash, sono rimasti entusiasti da questa possibilità, in quanto ce ne sarebbero da vedere davvero delle belle. Altri, invece, sono apparsi piuttosto indignati dal fatto che ancora si decida di dare visibilità a persone che in tv non hanno dato affatto il buon esempio. Non resta che attendere le prossime puntate del GF, dunque, per vedere cosa accadrà.