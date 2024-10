Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 14 ottobre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 14 ottobre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Per l’Ariete, questa settimana rappresenta un periodo significativo. La Luna entrerà nel tuo segno zodiacale precisamente mercoledì e giovedì, mentre a partire da giovedì, Venere riprenderà un’aspetto favorevole. Tali movimenti astrali suggeriscono un momento ottimale per affrontare ed eventualmente risolvere certe problematiche personali o lavorative. Non solo, questo periodo potrebbe anche aprire interessanti possibilità in amore, che sia una nuova fiamma o una riconferma di sentimenti già esistenti.

Oroscopo del Toro

Per il Toro, è il momento di prestare attenzione alla propria situazione economica: emergono delle uscite inattese e alcuni argomenti necessitano di essere risolti, rendendo l’aspetto materiale motivo di inquietudine. Parallelamente, nel campo affettivo ci si trova davanti a un importante crocevia.

Oroscopo dei Gemelli

Carissimi Gemelli, se finora avete sopportato qualcuno, tentando di accogliere la sua compagnia nonostante fossero evidenti delle incoerenze nel vostro legame, vi comunico che da giovedì la vostra posizione cambierà drasticamente. Sarete infatti più determinati ed inflessibili nelle vostre decisioni.

Oroscopo del Cancro

L’oroscopo per gli amici Cancerini in questi due giorni promette una stupefacente energia e creatività grazie a un cielo proficuo, con Luna, Mercurio, Marte e Saturno in aspetti favorevoli. Marte nel vostro segno potrebbe causare un po’ di stanchezza fisica, questo è comprensibile. Tuttavia, sia oggi che domani, state pronti per l’arrivo di positive notizie e opportunità. Cogliete l’attimo e non esitate a fare le vostre richieste.

Oroscopo del Leone

Il segno zodiacale del Leone dovrebbe fare un attento riesame delle proprie finanze e cercare di economizzare. Le settimane a venire potrebbero presentare qualche leggera posticipazione anche nel pagamento di alcune bollette. D’altro canto, la sfera affettiva mostra segnali di ripresa.

Oroscopo della Vergine

Per il segno della Vergine, l’inizio della settimana potrebbe essere piuttosto confuso, e come si suol dire, “nulla di nuovo sotto il sole”. Si può osservare un pattern, considerando che anche nei giorni 7 e 8 hai scontrato alcune difficoltà. Sembra quindi che ad inizio settimana tu debba affrontare costantemente alcune leggere tensioni.

Oroscopo della Bilancia

La Bilancia dovrebbe tener presente che il suo vigore non è al massimo al momento, tuttavia sta migliorando gradualmente. Se hai un discorso importante da tenere, ideale sarebbe farlo oggi o domani, evitando di posticiparlo a mercoledì o giovedì.

Oroscopo dello Scorpione

Il segno zodiacale dello Scorpione si posiziona egregiamente nelle mie previsioni da un po’. Coloro che hanno avuto l’acume di conservare idee valide possono ora trarre pieno beneficio da queste proiezioni astrali. La costellazione è particolarmente favorevole in queste 48 ore, rendendo più agevole ottenere approvazione ed empatia. Le emozioni sono gratificanti e ricompensanti, tuttavia, tutto dipende dalle tue decisioni personali. Fai attenzione, amico Scorpione, ho notato una tua tendenza a essere attratto da soggetti eccessivamente complessi.

Oroscopo del Sagittario

Sembra che i Sagittario stiano attraversando un periodo di tensione, nervosismo e affaticamento. Questo potrebbe essere dovuto alle recenti decisioni prese che hanno causato una quantità eccessiva di stress. Tuttavia, il cielo segnala un miglioramento per mercoledì e giovedì, potrebbero esser le giornate più brillanti della settimana.

Oroscopo del Capricorno

L’intelletto affilato del Capricorno brilla intensamente, grazie anche al ritorno favorevole di Mercurio. Ho l’impressione che un buon numero di Capricorno abbia affrontato difficoltà e disagi nei primi giorni di ottobre, tuttavia ora posso affermare con certezza che la fase di ripresa è iniziata.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, è di vitale importanza che tu gestisca con prudenza le tue finanze, è un periodo simile a quello vissuto dai Leone e Toro. Ci sono alcune questioni in sospeso che devono essere risolte. Ancora più importante, cerca di evitare spese esagerate. Dal punto di vista emotivo, da giovedì inizierai un periodo di recupero.

Oroscopo dei Pesci

Salve e buon giorno ai nativi del segno dei Pesci. Oggi e domani guardate al cielo, raccogliete le ispirazioni e seguite le vostre intuizioni. Spero che riusciate a finalizzare un contratto, un accordo o a presentare una proposta. Il consiglio che posso darvi è quello di non aspettare che le opportunità piovano dal cielo, ma di prenderle e crearle. In ambito sentimentale, non esitare a esprimere ciò che desideri. Se avete a che fare con un individuo ambiguo che non sembra soddisfare le vostre aspettative, a partire da giovedì sarà il momento di far sentire la vostra voce.

