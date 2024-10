Le settimane trascorrono all’interno della casa del Grande Fratello e gli effetti della convivenza forzata iniziano a farsi inevitabilmente sentire. Nel corso della settima puntata andata in onda lunedì scorso su Canale 5, largo spazio è stato dedicato ad Enzo Paolo Turchi, in preda ad un forte momento di sconforto.

La mancanza della figlia Maria lo aveva convinto ad abbandonare il gioco, salvo poi ricredersi con l’arrivo in casa (seppur momentaneo), di Carmen Russo. Il coreografo ha lasciato emergere però, una verità spiazzante su una crisi in corso con la moglie, che evidentemente lo porta a vivere ancora momenti di grande inquietudine. Nelle ultime ore ha perso letteralmente le staffe nei confronti di una coinquilina.

Cosa succede ad Enzo Paolo Turchi: tensione in casa

Enzo Paolo non ha nascosto di sentire il peso del tempo che passa, motivo principale che lo ha portato a battibeccare con la moglie Carmen Russo. Eppure, una volta entrata, la ballerina sembrava aver riportato il sorriso sul volto del gieffino, tra serate dedicate ai ricordi ed incoraggiamenti amorevoli.

Il coreografo però, continua ad esprimere un’irrequietezza difficile da nascondere. Se in questi ultimi giorni è stata qualche attenzione di Clayton Norcross per Carmen a farlo innervosire per gelosia, oggi invece Enzo Paolo si è scagliato duramente contro un’altra gieffina. I concorrenti erano intenti a fare le prove di un balletto, quando il comportamento di Helena Prestes ha portato Turchi a rivolgerle parole al veleno.

“Devi stare zitta”: Enzo Paolo furioso con Helena Prestes

Da diverse settimane Enzo Paolo Turchi si è messo al lavoro in casa per far ballare i ragazzi del GF. Oggi però, la preparazione della prossima coreografia ha portato ad uno scontro diretto con Helena Prestes. La modella aveva evidentemente proposto di poter dire la sua sul balletto, quando il marito di Carmen Russo è esploso con un durissimo sfogo sotto gli occhi allibiti dei presenti.

“Sei poco corretta e poco intelligente. Se tu mi dici che vuoi fare le coreografie con me, mi viene solo da ridere. C’è una mancanza di rispetto e devi rispettare come rispettano tutti quanti”, ha sbottato il ballerino. Ma non è finita qui. “Devi stare pure zitta, perché io ho 64 anni di carriera e tu non mi dici ‘faccio io le coreografie’”, ha proseguito affermando che la Prestes non abbia alcun tipo di competenza nella danza.

Una manifestazione di insofferenza che ha creato il gelo in casa, perché apparso probabilmente eccessiva rispetto a quanto effettivamente accaduto. La stessa Carmen Russo, che ha assistito con i suoi occhi all’episodio, ha invitato il marito a calmarsi, mentre Shaila Gatta ha cercato di appianare la situazione proponendo di andare avanti. Diversi commenti sui social fanno comprendere che la sfuriata non è stata apprezzata, ma quali siano i reali motivi è ancora un’incognita. Che si tratti di un’antipatia nei confronti di Helena o di uno stress che sta portando Enzo Paolo ad esplodere? Il tempo darà le sue risposte.