Oggi a Uomini e Donne si è parlato molto di Mario Cusitore e delle conoscenze che ha intrapreso al Trono Over. Il cavaliere sta frequentando tre donne, ma l’epilogo è stato decisamente inaspettato per il giovane, che non si aspettava di essere attaccato dalle tre donne. A seguire, poi, si è parlato anche di altro. Ecco cosa è successo.

Mario Cusitore litiga con tutte le dame con cui è uscito a UeD

Nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio Mario Cusitore. Maura Vitali ha deciso di interrompere la conoscenza, in quanto ha notato una certa freddezza nel napoletano, il quale si è comportato in maniera prevenuta nei suoi riguardi. Successivamente, poi, si è parlato di Morena e Margherita. Specie con quest’ultima c’è stato un forte avvicinamento, in quanto i due hanno trascorso anche la notte insieme. Entrambi, però, hanno ribadito di non aver fatto altro se non dormire. Mario si è un po’ lamentato, in quanto avrebbe preferito andare oltre.

In studio, però, sono emerse delle novità che hanno cambiato le carte in tavola. Mario ha ammesso di voler uscire con Morena, ragion per cui Margherita si è infuriata. Le due, poi, si sono confrontate sulle cose che il cavaliere ha detto loro, ed è emerso che Mario ha adoperato la stessa strategia di corteggiamento con entrambe. Questo, dunque, ha spinto anche Margherita a farsi da parte.

“Mi sento presa in giro!” Morena e Margherita sembrano intenzionate a chiudere la frequentazione con Mario… #UominieDonne pic.twitter.com/7P31C4gEI3 — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 10, 2024

Michele Longobardi bacia una corteggiatrice

Dopo aver parlato abbondantemente del Trono Over, poi, si è passati a quello Classico. Al centro dell’attenzione c’è stato Michele Longobardi. Il tronista ha mandato via Sofia, con cui purtroppo non è scattato niente, mentre ha baciato Veronica. L’esterna tra i due, infatti, è stata decisamente passionale, sta di fatto che lui ha anche parlato di zone erogene. Nello specifico, la ragazza ha iniziato ad accarezzargli la gamba e lui ha ammesso che quella fosse la sua zona erogena. Dopo questa confessione, poi, è scattato un bacio molto passionale. Anche in studio i due hanno confermato di essere stati davvero molto bene.

Valerio ritorna per Gemma, nuovo show

Ad un certo punto della puntata di oggi di Uomini e Donne, poi, c’è stato un colpo di scena. Valerio ha deciso di tornare nello studio per scusarsi con Gemma. Il cavaliere si è detto profondamente dispiaciuto per come siano andate le cose tra di loro, quindi, si è mostrato decisamente più calmo e accondiscendente. Nel momento in cui i presenti gli hanno chiesto nuovamente di fornirgli il cellulare per fare delle verifiche, lui si è nuovamente irrigidito. Valerio ha ammesso di non volere che nessuno controlli il suo cellulare. Maria De Filippi è apparsa piuttosto divertita da tale siparietto, sta di fatto che non ha fatto altro che prendere in giro il cavaliere. Ad ogni modo, Gemma non ha voluto mandare via Valerio, ma ha detto che avrebbe preferito fermarsi un attimo a pensare.