Il rapporto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sembra essersi incrinato drasticamente all’interno della casa del Grande Fratello. Quest’oggi, però, tra i due c’è stato un confronto inatteso. Nello specifico, la ragazza ha deciso di andare dal coinquilino per provare a trovare un punto d’incontro. Ci saranno riusciti? Ecco cosa è successo.

Il confronto tra Shaila e Lorenzo al GF

A distanza di un po’ di giorni dalla scorsa puntata del Grande Fratello, Shaila e Lorenzo hanno avuto un nuovo confronto. I due hanno capito di non essere molto compatibili, ma la cosa provoca dispiacere in entrambi. Per tale motivo, la Gatta è andata da lui per cercare un punto di riconciliazione. I due, però, inizialmente hanno continuato ad essere fermi sulle loro rispettive posizioni.

La ballerina ha accusato il coinquilino di essersi comportato in maniera poco chiara e limpida nei suoi riguardi. Lo stesso ha dichiarato lui, il quale ha ammesso di aver notato delle forti incongruenze della donna anche nel relazionarsi a Javier Martinez. Partendo da questi presupposti, dunque, Shaila ha ammesso che, così facendo, non ci sarebbe stato alcun riavvicinamento tra di loro.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

La promessa che si sono fatti i due concorrenti del Grande Fratello

La discussione è proseguita per un po’ di tempo, e Lorenzo ad un certo punto ha ammesso di essere molto dispiaciuto per il clima che si è venuto a creare tra di loro. Il giovane non ha mai negato di essere attratto dalla donna ma, al contempo, lo irritano alcuni suoi comportamenti, specie perché ritiene che lei non dimostri chi è realmente. Queste, però. sono conclusioni a cui la ballerina deve arrivare da sola.

Ad un certo punto, poi, il clima è diventato più sereno, al punto che i due sono giunti ad una conclusione, forse un piccolo spiraglio c’è nel loro rapporto. Nello specifico, i due si sono fatti una promessa, ovvero, quella di provare a mettere una pietra sopra a tutto quello che è stato il loro passato all’interno della casa e ripartire da zero. Questo basterà per riavvicinarsi? Vedremo.