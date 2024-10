Nella puntata di oggi di Uomini e Donne si è parlato soprattutto di Gemma Galgani e Valerio. I due hanno fatto un0esterna, durante la quale si sono scambiati diversi baci a stampo. A telecamere spente, però, la loro uscita è proseguita ed è scattato anche un bacio molto passionale. In studio, poi, i due hanno affrontato la faccenda ed hanno fatto delle confessioni inattese.

Baci, confessioni bollenti e dubbi tra Gemma e Valerio a Uomini e Donne

Finalmente tra Gemma Galgani e Valerio è scattato il bacio, quello che il cavaliere ha definito “bacione”. Prima di arrivare a questo momento, però, i due hanno trascorso un’esterna molto piacevole. Lui ha organizzato per la dama una cena romantica, durante la quale l’ha riempita di complimenti e attenzioni. Successivamente, poi, le ha fatto anche un’altra sorpresa facendole ascoltare una canzone romantica.

Una volta in studio, poi, i due si sono confrontati, ed è stato in tale occasione che sono state fatte delle confessioni bollenti. La coppia ha ammesso di essersi scambiata un bacio passionale che ha colpito molto Valerio. La conduttrice ha riportato una frase alquanto particolare detta dall’uomo subito dopo tale approccio con la dama. Nello specifico, Valerio ha rivelato di essere rimasto così estasiato dal bacio al punto che quando è tornato in hotel non si è voluto lavare i denti per non togliere dalla bocca il “sapore di Gemma”. Questa frase, ovviamente, ha scatenato l’ironia dei presenti. Gianni Sperti e Tina Cipollari sono rimasti spiazzati, anche Maria De Filippi ha ammesso di essere in imbarazzo.

Dopo il confronto, i due hanno ballato e, successivamente, lui ha ammesso di non poter uscire con Gemma quella stessa sera a causa di un impegno in Sardegna. Maria, così. ha invitato i due a fare un’esterna stesso in quel momento, ma Valerio è apparso titubante. Questo ha spinto Armando Incarnato a sbottare contro Valerio. Il napoletano ha ammesso di non credere affatto al cavaliere, in quanto ritiene che baciare Gemma sia una strategia per rendersi credibile ai suoi occhi.

Sabrina e Gabriele dormono insieme

Successivamente, poi, si è passati a Sabrina e Gabriele. I due hanno raccontato di continuare la loro conoscenza e di essere sereni. La percezione di tutti, però, è sempre la stessa, ovvero, che Sabrina sia molto presa dal cavaliere, mentre lui è aperto a nuove conoscenza. Durante il confronto, la donna ha anche rivelato che i due hanno dormito insieme, anche se pare non ci sia stato nulla. A quel punto, allora, è intervenuta Alessia, la quale ha detto che, quella stessa sera, Gabriele le ha detto di essere rimasto piuttosto male per non essere riuscito ad uscire con lei. Malgrado questo, però, Sabrina ha continuato a dichiarare di voler dare l’esclusiva al cavaliere. La sua ostinazione ha sollevato non poche polemiche in studio, ma lei ha detto di volerci sbattere la testa, quindi, i due hanno ballato insieme.