Questa sera, martedì 8 ottobre, su Canale 5 andrà in onda la quinta puntata di Temptation Island. Come sempre, i colpi di scena non mancheranno, così come i momenti concitati e colmi di pathos. Stando a quanto rivelato dalle anticipazioni pubblicate sugli account social del reality show e sul sito Witty Tv, ci sarà un ripensamento per una coppia, un’altra richiederà il falò e non solo. Ecco quello che succederà.

Un atteso falò di confronto e altra coppia al capolinea stasera a Temptation Island

La scorsa puntata di Temptation Island si era conclusa con una richiesta di falò di confronto immediato per Anna e Alfred. Entrambi avevano chiesto reciprocamente di incontrarsi in quanto il ragazzo ha baciato la tentatrice Sofia. Nella puntata di stasera del programma, dunque, assisteremo al loro confronto e scopriremo se, alla fine, decideranno di uscire dal programma insieme o separati, ance se già sono trapelate indiscrezioni in merito al loro futuro.

Oltre a loro, però, pare che un’altra coppia si troverà a vivere un momento molto concitato, ovvero, quella formata da Giulia e Mirco. La ragazza verrà chiamata nel pinnettu e prenderà visione di un filmato che non le farà affatto piacere. Per tale motivo, sfogandosi con le sue compagne d’avventura, dirà di voler incontrare Filippo Bisciglia in quanto è sicura della decisione presa. Di cosa si tratterà? Altro falò di confronto? Intanto, in un’altra clip è stato mostrato un momento di sconforto anche di Mirco. Il ragazzo, infatti, nella puntata di questa sera sarà molto turbato, molto probabilmente per qualcosa compiuto da lui stesso.

Ripensamento per un fidanzato: Valerio pentito, come reagirà Diandra?

La quinta puntata di Temptation Island, però, sarà caratterizzata anche da un colpo di scena. Nello specifico, infatti, uno dei fidanzati, che ha deciso di uscire dalla trasmissione da single, avrà un ripensamento. La persona in questione è Valerio. Il ragazzo, infatti, nella scorsa puntata fu molto rigido nel rapportarsi a Diandra, malgrado fosse stato lui ad avere degli avvicinamenti con una tentatrice.

Questa sera, però, il giovane tornerà al falò da Filippo Bisciglia ammettendo di aver avuto dei ripensamenti. Cosa succederà, dunque? Diandra accetterà di incontrarlo e, soprattutto, come andrà a finire tra loro? Non resta che attendere la puntata di Temptation Island di questa sera per scoprirlo.