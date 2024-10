La puntata di ieri di Temptation Island si è conclusa con la richiesta di falò di confronto che Alfred e Anna hanno richiesto contemporaneamente. Il ragazzo ha baciato la tentatrice Sofia, scatenando la disperazione nella sua fidanzata. Ad ogni modo, in queste ore è spuntata sul web una segnalazione che svelerebbe in anticipo l’epilogo di tutta questa storia. Ecco cosa sarebbe successo.

Cosa accadrà al falò di confronto a Temptation Island tra Alfred ed Anna

Nella prossima puntata di Temptation Island assisteremo sicuramente al falò di confronto tra Alfred e Anna. Non sembrano esserci molti dubbi in merito all’epilogo che prenderà la situazione. Alfred si è lasciato andare con la tentatrice Sofia. I due si sono baciati e sono apparsi molto coinvolti l’uno dall’altra. Resosi conto della cosa, è stato direttamente lui stesso a richiedere il falò di confronto per comunicare la sua decisione alla sua fidanzata.

Anna, dal canto suo, ha richiesto anche lei il falò in quanto spiazzata dal comportamento del ragazzo. La giovane è apparsa davvero molto provata, al punto che le amiche nel villaggio hanno provato a rassicurarla e tranquillizzarla. Ad ogni modo, durante il falò, i due pare paleseranno la volontà di lasciarsi. Alfred, poi, dovrebbe tornare nel villaggio per parlare con Sofia e comunicarle l’intenzione di uscire dalla trasmissione insieme a lei.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Alfred e Sofia dopo Temptation Island: lei lo ha tradito?

Ebbene, la storia tra Anna e Alfred sembra destinata a concludersi dopo Temptation Island, ma che ne sarà di quella tra il ragazzo e Sofia? Stando ad alcune indiscrezioni trapelate in queste ore sul profilo Instagram di Deianira Marzano, pare che i due siano realmente usciti insieme dal programma, ma la loro frequentazione non sarebbe durata molto.

Sembra, infatti, che Sofia abbia iniziato a sentirsi e vedersi con un ragazzo che frequentava già prima di mettere piede a Temptation Island. Alfred, dunque, sembrerebbe essere stato tradito, a sua volta, o comunque lasciato. Di questo stanno gioendo tante persone sul web in quanto ritengono che, finalmente, giustizia sia stata fatta e ognuno nella vita raccoglie quello che semina.