La puntata di oggi di Uomini e Donne è stata incentrata principalmente sulla sfilata delle donne. Per l’occasione, Maria De Filippi ha invitato Tony Renda in studio, il quale ha avuto il compito di aprire e commentare le varie esibizioni. Non sono mancati momenti esilaranti e discussioni. Ecco cosa è successo.

Sfilata esilarante a Uomini e Donne: le dame che hanno colpito di più

“Un brivido caldo in una notte di luna piena” è stato il titolo della prima sfilata dell’edizione di quest’anno di Uomini e Donne. La prima persona ad esibirsi è stata Cristina Tenuta. la quale ha deciso di indossare un abito da barbie. Al termine della performance ha ricevuto un 2 da Armando Incarnato, che le ha detto che gli uomini non cercano una barbie, ma una donna con gli attributi. Ne è derivata una piccola discussione. A seguire, poi, si è esibita Barbara De Santi, vestita da lupo mannaro. Ad un certo punto, poi, la donna si è spogliata, ma ha avuto un piccolo incidente, in quanto non è riuscita a sbottonare l’abito. I voti sono stati molto alti. Morena, invece, ha indossato un babydoll ed ha invitato Mario Cusitore in passerella per dare luogo ad una performance molto osé che, tuttavia, non è piaciuta ad alcuni cavalieri, come Armando e Alessio Pili Stella.

Poi è stata la volta di Gemma Galgani che, come al solito, ha lasciato tutti senza parole. La donna è entrata dapprima travestita da Michael Jackson. Successivamente, poi, ha dato luogo ad un mini-spogliarello che ha entusiasmato tutto il pubblico. Anche il parterre degli uomini è rimasto colpito, sta di fatto che la Galgani ha ricevuto tantissimi voti alti, cosa che ha indispettito Tina Cipollari A seguire si è esibita Alessia, la quale è stata giudicata dagli opinionisti come molto elegante, ricevendo voti altissimi.

Le altre esibizioni e la vincitrice

Tra le altre esibizioni, poi, c’è stata quella di Giada, la quale ha ricevuto votazioni intermedie. Ida, invece, ha fatto una sfilata a tema Napoli ed è piaciuta molto agli uomini del parterre, specie ad Armando. A seguire si è esibita Aurora Tropea. Ovviamente, quest’ultima ha fatto incetta di critiche. Il suo look era semplice, composta da jeans e giacca bianca ma, nonostante questo, è stata molto attaccata. Soprattutto Armando le ha dato 1 accusandola di essere molto fredda.

Anna Gloria ha indossato un abito lungo azzurro molto elegante ed è piaciuta tanto agli opinionisti, mentre il parterre degli uomini non si è sprecato più di tanto. Sabrina ha deciso di sfoggiare un look da spiaggia, con tanto di sdraio ad accompagnare. I voti sono stati tiepidi, qualcuno l’ha definita poco originale. Margherita ha scelto un lungo abito nero di paillettes con un profondo spacco. Durante l’esibizione ha dato una rosa a due uomini con i quali si sta sentendo. La sua esibizione non è piaciuta agli opinionisti, mentre il parterre degli uomini ha apprezzato. Infine, si è esibita Ilaria, anche lei con un abito da sera ed ha ricevuto voti nella media. A vincere la sfilata è stata Alessia.

Alessia riuscirà a conquistare il primo posto in classifica nella sfilata a tema “brivido caldo in una notte di luna piena”? ✨ #UominieDonne pic.twitter.com/EgXy3E26UP — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 4, 2024

Francesca Sorrentino si apre ai corteggiatori di UeD

Dopo la sfilata, poi, c’è stato un blocco dedicato a Francesca Sorrentino, la quale ha fatto un’unica esterna con quattro corteggiatori, ai quali ha provato a spiegare un po’ come sia fatta, dopo il crollo avuto la scorsa volta. Per aiutarsi, la giovane ha letto una lettera nella quale ha raccontato ai ragazzi i motivi che la spingono ad essere agitata in tale contesto. I corteggiatori sono apparsi molto comprensivi, anche se Francesca ha continuato ad essere molto provata, sta di fatto che è scoppiata in lacrime. Anche in studio si è respirata una grande emozione, sta di fatto che in tanti si sono commossi. Tutti e quattro i corteggiatori non sono apparsi spaventati dalle confessioni della Sorrentino, anzi, le hanno apprezzate e si sono detti intenzionati a continuare a conoscerla.