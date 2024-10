Nella puntata di oggi di Uomini e Donne è stato affrontato un tema decisamente delicato, ovvero, un particolare stato d’animo di Francesca Sorrentino. Maria De Filippi, quando era arrivato il momento di parlare del suo trono, ha svelato che la ragazza sia particolarmente emotiva, al punto che prima delle esterne è solita andare in ansia. Da qui si è aperto un discorso molto serio e importante che ha fatto scoppiare in lacrime la tronista.

Il malore di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne: cosa è successo

Francesca Sorrentino non sta vivendo esattamente nel modo sperato questi primi tempi a Uomini e Donne. La conduttrice ha chiarito che la ragazza sia estremamente autocritica e pronta sempre a mettersi in dubbio. Inoltre, è anche particolarmente ansiosa, sta di fatto che prima delle esterne si sente davvero male. Sulla faccenda, allora, è intervenuta anche la diretta interessata, la quale ha spiegato che, una volta in particolare, stava quasi per svenire, per cui è stato necessario interrompere la registrazione dell’uscita.

Nel parlare di questa tematica, Francesca non è riuscita a trattenere le lacrime. Le persone presenti in studio l’hanno applaudita e si sono mostrate particolarmente propense a comprenderla e a sostenerla. I due tronisti maschi, infatti, le hanno detto di essere pronti a difenderla, sta di fatto che i corteggiatori dovranno vedersela con loro se si comporteranno male. Tutto questo affetto ha riempito di gioia il cuore della ragazza che, infatti, ha apprezzato tanto.

Tutti provano a fare qualcosa per aiutare Francesca

Successivamente, poi, sulla questione sono intervenuti anche due corteggiatori, i quali si sono detti particolarmente interessati a Francesca. Nello specifico, i due hanno cercato di tranquillizzare la Sorrentino dicendole di stare tranquilla in quanto anche loro vanno spesso in ansia. Poco alla volta, però, le cose andranno a migliorare.

Anche gli opinionisti si sono prodigati per cercare di far sciogliere di più la ragazza. Gianni Sperti soprattutto nella puntata di oggi di UeD ha ammesso che vorrebbe fare qualcosa per lei. Maria De Filippi, però, ha chiarito che si tratta di una cosa che sicuramente con il tempo sarà superata. La conduttrice ha preferito non mandare in onda le sterne della giovane, sta di fatto che, dopo aver trattato la questione, ha cambiato argomento per far tranquillizzare Francesca.