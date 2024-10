La puntata di questa sera del Grande Fratello sarà caratterizzata da tanti colpi di scena. In primo luogo, quella del 3 ottobre sarà una puntata molto importante in cui ci sarà l’esito del televoto e si scoprirà il primo eliminatorio di questa edizione. Inoltre, poi, ci saranno sorprese per alcuni concorrenti e non solo. Ecco tutto quello che succederà.

Carmen Russo arriva al GF nella puntata di stasera

Le anticipazioni del 3 ottobre del Grande Fratello rivelano che non mancheranno i colpi di scena. Il reality show sta entrando sempre più nel vivo, con dinamiche, flirt e discussioni. Nella messa in onda di questa sera, infatti, sicuramente si parlerà dell’avvicinamento tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che ha generato la gelosia di Helena Prestes, Inoltre, poi, si parlerà del legame tra Shaila e Javier Martinez.

Al cento di un momento molto toccante, poi, ci sarà Enzo Paolo Turchi. Quest’ultimo, in questi giorni ha organizzato, insieme ai suoi compagni d’avventura, una sorpresa per Carmen Russo, in occasione del suo compleanno, che sarà proprio questa sera. Per l’occasione, dunque, la donna entrerà nella casa e le lacrime saranno sicuramente assicurate.

Altre due sorprese e prima eliminazione al Grande Fratello

Inoltre, anche Clarissa Burt si ritroverà al centro di una sorpresa. La donna si concentrerà soprattutto sulla sua vita sentimentale passata. A tal riguardo, parlerà del grande amore che l’ha legata a Massimo Troisi, che ancora oggi le provoca un certo magone nello stomaco. Anche Amanda Lecciso, poi, riceverà una sorpresa all’interno della casa.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Nella puntata di stasera del GF, poi, ci sarà anche l’edito del televoto. In nomination ci sono quattro persone, ovvero, Iago Garcia, Amanda Lecciso, Mariavittoria Minghetti e Clarissa Burt. Uno di loro dovrà abbandonare definitivamente la casa del Grande Fratello, chi avrà la peggio?