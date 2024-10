Stanotte, nella casa del Grande Fratello si è consumato un piccolo “drama”. In questo periodo c’è stato un avvicinamento tra Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes. Dopo la messa in onda della puntata di ieri, però, c’è stato un colpo di scena. Il ragazzo si è avvicinato a Shaila Gatta, la quale è sempre stata un po’ restia nei suoi riguardi. Nelle ultime ore, però, c’è stato un cambio di rotta che ha mandato su tutte le furie Helena.

L’avvicinamento tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato dopo la puntata del GF

Tra gli argomenti che generano sempre molto sgomento e curiosità nei reality show ci sono, sicuramente i flirt, a maggior ragione se sono caratterizzati da più di due persone contemporaneamente. Questo è proprio ciò che è accaduto stanotte dopo la messa in onda della puntata del GF. In particolar modo, infatti, Lorenzo si è appartato con Shaila in piscina. In tale occasione, i due hanno avuto modo di aprirsi e di parlare un po’ più del loro rapporto. Entrambi, così, hanno ammesso di nutrire un certo interesse reciproco.

Fino a questo momento, la ballerina si era mostrata restia alle attenzioni di Spolverato, dichiarandosi molto più propensa ad accettare quelle di Javier Martinez. Improvvisamente, però, qualcosa è cambiato. Nel frattempo, però, i due erano ignari del fatto che Helena stesse assistendo a tutta la scena da lontano. La modella, infatti, in seguito ha perso le staffe contro Lorenzo.

La sfuriata di Helena Prestes

Dopo le confessioni a cui si sono lasciati andare Shaila e Lorenzo nella notte al GF, Helena ha deciso di affrontare Spolverato. La ragazza lo ha accusato di prenderla in giro e di comportarsi in maniera ambigua. Se nutre un interesse per la Gatta, allora è giusto che lasci in pace lei. Lorenzo, dal canto suo, ha replicato dicendo di sentirsi libero al momento e di non essere nella condizione di “scegliere”. L’utilizzo di questo termine ha fatto infuriare ancor di più Helena che, infatti, ha sbottato contro di lui,

La ragazza ha ammesso di non gradite l’utilizzo di questa parola, in quanto Lorenzo non deve “scegliere” un bel niente. In ogni caso, i due non sono riusciti a trovare alcun punto di incontro. La conversazione, infatti, si è conclusa con Spolverato che ha invitato la compagna d’avventura ad andare a dormire. Quest’ultima, così, se n’è andata in camera da letto ed è scoppiata in lacrime. Che la loro conoscenza sia giunta al capolinea, oppure è solo l’inizio di un triangolo che terrà banco per diversi mesi al GF? Vedremo.